台股ADR漲跌互見 台積電跌1.4%

2018-03-29 07:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



在紐約掛牌台灣企業周三漲跌互見，台積電跌1.4%。美國科技股延續跌勢，那斯達克指數下跌59.58點或0.85%，報6,949.23點；台灣加權股價指數周三收跌1.10%，收在10,865.66點。

以下是台股ADR各股當天收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光 ASX 7.30 +1.53

友達 AUO 4.52 -1.95

中華電 CHT 38.50 +0.92

矽品 SPIL 8.67 +0.81

台積電 TSM 42.69 -1.39

聯電 UMC 2.59 +0.78

資料來源：彭博資訊