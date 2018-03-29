為什麼晶片股領跌 讓費城半導體指數陷於修正？

2018-03-29 07:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美股受科技股連累下跌，科技股則是因晶片股拖累受挫 。費城半導體指數周三大跌2.1%，已跌入修正領域。

費城半導體指數已自本月初創下歷史新高回落11.3%，也就是說，已形成技術面所謂的「修正」。這波領跌的是輝達（Nvidia Corp.），周三跌1.9%，自本身所創的歷史新高回落13%，不過一年來仍維持逾100%的漲勢。超微周三也跌1.9%。

英特爾周三跌3.1%，IHS Markit 報導三星電子已拉下英特爾，成為年營收最高的晶片業者。此外，博通（Broadcom）跌 3.2%，Marvell 科技跌3.8%。

輝達周二在圖像處理器（GPU）科技大會上看好長期資料中心市場規模上看500億美元，一年前的預期為300億美元。分析師看好輝達在此領域的表現，因為該公司在領域已建立一個通行的生態系統。

儘管如此，輝達股價仍下跌，顯然仍受到Uber自駕車出車禍的拖累。事故問題不在輝達的技術，但Uber仍選擇暫停試車，一面調查狀況。 輝達投資人很在意此事，事故發生以來，輝達跌了12%。

但輝達看來跌得很冤。因為輝達預測未來兩年來自汽車的營收只占5%，而且主要來自車用資訊娛樂系統，而非自駕車。只是輝達最近命運始終與自駕車劃上等號，自駕車出現什麼事故，倒楣的就是輝達。