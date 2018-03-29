賣壓暫獲緩解 歐股震盪漲跌互見

2018-03-29 01:44 中央社 倫敦28日綜合外電報導



美國上修去年第4季經濟成長至2.9%，以及朝鮮半島情勢趨於緩和，賣壓暫時獲得緩解，歐洲3大股市今天呈現震盪，漲跌互見。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數上揚0.6%，以7044.74點作收。

法蘭克福DAX 30指數下跌0.3%，收在11940.71點。

巴黎CAC 40指數上揚0.3%，收5130.44點。