特斯拉今早盤續跌 臉書已回彈

2018-03-28 22:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美股三大指數28日早盤漲跌互見，道瓊和標普500指數在平盤上下狹幅波動，但以科技股為主的那斯達克綜合指數延續前日跌勢，FANG四大「尖牙股」中以電商巨擘亞馬遜（Amazon）跌幅最深，但臉書和Alphabet已經回彈。

電動車大廠特斯拉（Tesla）則第二天走低，股價一度重挫6.6%，利空是上周五美國加州一輛特斯拉電動車Model X發生車禍，車主送醫搶救無效死亡，主管當局正在調查肇事原因，自駕技術也是調查重點。特斯拉原本就面臨產量瓶頸，這場車禍令特斯拉承受更大壓力。

特斯拉的無擔保公司債也改寫歷史新低。特斯拉將在下周發布第1季產量與交車量。