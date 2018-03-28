WTO秘書長：美國未與WTO疏遠

2018-03-28 08:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



世界貿易組織（WTO）秘書長幹事阿茲維多表示，美國並沒有與WTO疏遠的跡象，避免全球貿易戰爆發的各項協商正在進行中。

美國總統川普啟動一連串調高關稅的措施，也否決WTO法官的任命，導致貿易爭端積壓。部分貿易專家已開始懷疑，川普是否想毀掉WTO。WTO擁有164個會員國，各國必須遵循規則行事。

阿茲維多表示：「我完全沒有看到美國正與WTO疏遠的跡象。我與美國政府內部進行的每一次接觸都讓我確信，他們並沒有把自己排除在外。」

川普日前稱WTO是「一場災難」，抱怨美國在WTO的法官陣容中僅占少數。阿茲維多已向川普解釋，WTO給美國的條件已經非常好，因為七名法官當中，美國總是會有一位。

被問及WTO是否應考慮美國離開後的替代方案時，阿茲維多表示，從未聽說過任何人暗示可能出現這種情況。他指出，美國的關稅是否合法，只能由WTO爭端解決專家組來解答；但此類單方面行動帶來的傷害，感受速度很快，因為其他國家會採取報復措施，從而導致全球貿易戰。

阿茲維多說：「我認為還沒到這種程度，但形勢正往貿易戰的方向邁出第一步。」他並指出，沒人認為這是個小問題，包括美國政府，各國開始理解形勢有多嚴峻，以及貿易戰對全球經濟可能造成何種衝擊，我們不希望發生這種狀況。」