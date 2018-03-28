台股ADR除中華電外全面下跌 友達跌2.5%

2018-03-28 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



在紐約掛牌台灣企業周二除中華電外全面下跌，友達跌2.5%，台積電跌2.2%。美國科技股下滑，那斯達克指數重挫211.74點或2.9%，報7,008.81點；台灣加權股價指數周二收漲1.35%，收在13,301.55點。

以下是台股ADR各股當天收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光 ASX 7.19 -0.96

友達 AUO 4.61 -2.54

中華電 CHT 38.15 +0.32

矽品 SPIL 8.60 -0.81

台積電 TSM 43.29 -2.21

聯電 UMC 2.57 -1.15

資料來源：彭博資訊