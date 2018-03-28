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國際油價收盤小跌

2018-03-28 06:47中央社 紐約27日綜合外電報導

國際油價今天收盤小跌。

法新社報導，紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價小跌30美分，以每桶65.25美元作收。

倫敦北海布倫特原油5月交割價小跌1美分，收在每桶70.11美元。

紐約油價倫敦

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