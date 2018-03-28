科技股流年不利 美股大跌

2018-03-28 04:54 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



科技股是今天盤勢重挫的主因。（美聯社） 分享 facebook

美國股市周二先升後跌，科技類股全面重挫導致主要股指下跌。

史坦普500指數下跌45.93或1.73%報2612.62點，科技股下滑超過3.5%。隨著蘋果和亞馬遜的股票下降，那斯達克綜合指數下跌211.74點或2.93%報7008.81點。道瓊工業平均指數下跌344.89點或1.43%報23857.71點，重新進入修正區域，微軟為表現最差的股票。

早盤，道指上漲超過200點，而史指和那指也上漲。

臉書是科技股重挫原因之一，因美商銀美林證券在五天內二度調降股票價格目標，收盤下跌4.9%。其他科技股包括英偉達、特斯拉、推特等也都跌幅深重。

英偉達宣布全球停止自駕車測試，股價大跌7.76%；特斯拉因NTSB介入調查致命車禍，收盤下跌8.22%；推特遭著名空頭點名放空，收低12.03%。

【中央社／紐約27日綜合外電報導】由於科技股大跌，華爾街股市3大指數今天收盤全面重挫，道瓊大跌超過300點。

路透社報導，道瓊工業指數大跌344.89點或1.43%，以23857.71點作收。

標準普爾指數大跌45.93點或1.73%，收在2612.62點。

科技股那斯達克指數大跌211.74點或2.93%，收7008.81點。

法新社報導，臉書重挫4.9%，特斯拉（Tesla）狂跌8.2%，推特狂瀉12.0%，Google的母公司Alphabet大跌4.6%。