美中爆貿易戰疑慮消退 歐股收高

2018-03-28 02:50 中央社 倫敦27日綜合外電報導



由於美國和中國爆發貿易戰的疑慮消退，再度促進歐洲股市買氣，歐洲3大股市今天收盤都上揚。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數上揚1.5%，以6994.85點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚1.6%，收在11970.83點。

巴黎CAC 40指數上揚1.0%，收5115.74點。