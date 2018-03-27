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回應川普鋼鋁重稅 德法策略不一致

2018-03-27 23:40中央社 布魯塞爾27日綜合外電報導

為防止美國總統川普對歐洲鋼鋁課徵高關稅，德國願對美讓步，但這曝露出德國和法國在如何避免貿易戰方面作法分歧。

彭博報導，德國政府官員表示，在與歐洲聯盟討論祭出各方面措施，還擊美國重稅威脅一事上，柏林已準備就緒。

但一位不希望歐盟做出任何讓步的法國政府官員則說，上述保護德國出口導向產業的彈性作法，可能使德國冒著跟其他歐盟國家疏離的風險，包括法國在內。

美國暫停對鋼鋁課徵關稅的豁免期只剩下4週再多一點，歐盟仍然試圖找出共同的因應之道。

歐盟和美國2016年雙邊貿易額約達6400億美元，目前正是這一層關係是否會受到破壞的關鍵時刻。

上述德國官員指出，任何涵蓋汽車、機械、食品和藥品等一系列產品新關稅規定的歐盟協議，德國都予支持。但上述法國官員則說，法國不贊成這種立場，希望聚焦對中國鋼鐵產能過剩及補貼等問題施壓。因事涉各自內部策略，兩位政府官員都要求匿名。

「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）今天報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）政府已就降低歐盟的10%汽車進口關稅，以避免貿易爭端一事，在試探汽車業者。

報導引述業內消息人士指出，汽車製造商對此回應正面。

德國歐盟法國

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