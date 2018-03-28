26年首見 日二線城商用地大漲

2018-03-28 00:08 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林昀嫻 ／綜合外電



最新調查顯示，隨著飯店需求升高和都市更新發展，去年日本三大都會區東京、大阪和名古屋以外的二線城市商用土地價格也跟著上漲，為26年來首見。

日本國土交通省27日公布的調查顯示，去年日本三大都會區以外地區的土地平均價格增加0.5%，為1991年以來首度上漲，與三大都會區地價的差距縮小。去年這些都會區地價增幅從2016年的3.3%升至3.9%。

日本福岡市、廣島市、仙台市和札幌市這四個地方城市領漲，去年平均商用地價跳增7.9%，漲幅高於2016年的6.9%。

日本全國來看，去年商用平均地價增加1.9%，住宅區地價上漲0.3%。

地方城市的住宅區地價則下滑0.1%，但降幅小於前年的0.4%，主因是就業好轉，以及交通便利的地點土地需求回升。

日本東京將於2020年舉辦夏季奧運，也將迎來4,000萬外國旅客造訪，激勵房產開發商積極在國內各地建造飯店。

去年外國旅客人數大增19.3%至2,870萬人，為歷來最高。

全國2.6萬個地點中，41%的地價都上漲，38%地價下跌，地價上漲比率十年來首度高於下滑比率。小型城市的山形市、新潟市和宇都宮市的商用地價出現逾20年來首度止跌，主要受惠於都更計畫的進展。

商用地價漲幅最大的區域，是在北海道新雪谷町的熱門滑雪度假村，拜零售屋和度假村員工住宿需求所賜，該區域的地價暴增35.6%。