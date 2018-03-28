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電商崛起效應 美商場二哥出脫股權

2018-03-28 00:08經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

布魯克菲爾德房地產夥伴公司（BPP）與美國第二大商場業者GGP於26日達成協議，由BPP收購尚未持有的GGP 66%股權，凸顯在電商巨擘亞馬遜衝擊零售商的時代，商場業者發現最好別獨自面對這種變局。

根據26日公布的協議，GGP股東每股可換取現金23.5美元、一股BPP股票，或是一股新成立不動產投資信託（REIT）的股票。BPP對GGP的開價現金部分占92.5億美元或61%，股票占39%，交易總額逼近150億美元。此前BPP已經掌控GGP大約34%股權。

BPP執行長金斯頓表示，借助BPP在辦公大樓、飯店和多戶式住宅的經驗，合併後公司可望從GGP購物中心資產激發出更多價值。隨著實體店面零售業走下坡，許多購物中心難以留住租戶，上述收購案將增強BPP與零售商的談判能力，讓BPP可將GGP一部分房地產改做其他用途。

如今，商場業者將精力集中在收購和整修購物中心，好好地運用這些位於城市地區的土地，包括加入餐館、電影院和健身房等「體驗」元素。GGP執行長馬斯拉尼便追求賦予購物中心新用途。

在BPP買下GGP其餘股份前，法國房地產巨擘Unibail-Rodamco在去年底收購澳洲商場業者Westfield，後者的購物中心開遍美國，不動產信託業者Macerich和Taubman Centers也面臨維權投資人的壓力。

在電商崛起的衝擊下，實體店面零售商關店速度衝上歷史新高，商場業者正力圖站穩腳跟。

在這種情況下，若有大咖投資人看到讓房地產對消費者更有吸引力的商機，以及股價低迷的契機，商場業者經營起來，或許會容易一點。

彭博資訊分析師杜奇表示，價格低於資產價值，因此整併活動正在上演，若有人認為購物中心的年代還沒落幕，就能以打折價碼買到未來能展現價值的資產。

彭博REITs區域商場指數的走勢 圖／經濟日報提供
彭博REITs區域商場指數的走勢 圖／經濟日報提供
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