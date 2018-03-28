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彭博資訊專欄／美債熊市還有得走

2018-03-28 00:34經濟日報 朵爾夫

美國中期公債殖利率最近雖然回降，但熊市還有得走。

聯準會（Fed）3月21日再升息1碼，並預測今年內還將再升2碼，照理美國公債價格應該下跌，然而實際上卻回升，部分是因為Fed主席鮑威爾淡化通膨加速的風險，以及美中貿易衝突導致股市重挫，資金轉入公債避險。

然而觀察Fed的「點狀圖」，顯示債市只會更熊。Fed雖仍預測2018年共升息3碼，但對2019及2010年的預測升幅都各提高1碼。Fed並將預估失業率的下限降到3.6%，而預估通膨率也由2%上修到2.1%；幅度雖小，但重點在於Fed終於承認通膨率有可能高於目標。

Fed對今年第1季的預估經濟成長率雖偏低（1.8%），但相信只是暫時現象，未來展望仍強，主因減稅及擴大公共支出政策。至於通膨率，最早可能於2月就達到2%目標，因為去年初行動通話費率大幅調降對通膨的效應已經消失。

公債價格最近的確回升，因為對殖利率高度饑渴的外國投資人迅速搶進，以及股市重挫產生的避險效應。然而上周10年期美債殖利率僅小跌3基點，而美股道瓊指數卻大跌逾1,400點，兩者完全不成比例。本周財政部將再額外增發1,090億美元的2年、5年及7年期公債，使美債再度面臨考驗。

財政部兩周前發行3年、10年及30年公債時，需求之強超出預料，但這是在川普關稅風暴之前。在川普宣布將對中國開徵高關稅後，中國官員已經表示不排除減購美債。

由於財政部今年計劃的發債金額將比去年倍增，達到1兆美元左右，以挹注不斷膨脹的預算赤字。政治不確定性及對風險資產造成的威脅一向是來來去去，但預算赤字膨脹卻必須設法挹注，這從元月10年期美債殖利率激升40點便足以證明。基於Fed今、明兩年將持續升息，加上聯邦預算赤字一年將遠超過1兆美元，及政府大量增加舉債，因此10年期殖利率在2.80-2.85%區間內盤旋的時間也不會太長。

（作者Scott Dorf是Amherst Pierpont證券公司董事總經理、彭博資訊專欄作家）

Fed通膨川普

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