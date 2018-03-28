GSK大整併 坐穩保健業龍頭

2018-03-28 00:08 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林昀嫻 ／綜合外電



英國藥廠葛蘭素史克（GSK）。 分享 facebook 英國藥廠葛蘭素史克（GSK）27日表示，同意以130億美元收購與諾華（Novartis）先前合資成立的消費者保健事業36.5%的股權，以整併該事業；諾華則能進一步專注於核心業務的發展和成長。

在製藥業經歷一連串審查和併購潮之際，這樁併購案也是這兩大藥廠執行長新官上任後的首項重大策略行動，顯示兩家公司都在重新尋求定位。

48歲的GSK執行長沃爾姆斯利就任這一年以來，大力整頓藥物研發部門，將數百名主管和學者調職或資遣，這也顯示GSK和其他大藥廠一樣，將重心和資源轉向高風險但高利潤的事業，以研發更多新藥。

對GSK來說，這樁交易可強化在消費者醫療保健市場的發展；GSK上周剛放棄以200億美元競購對手輝瑞旗下同屬消費者保健領域的事業。沃爾姆斯利表示：「這樁交易案將讓GSK股東取得全球消費者保健業務龍頭的價值，更重要的是，這排除不確定性，讓GSK將資本規劃用於其他要務，尤其是製藥研發領域。」

41歲諾華執行長納拉希姆漢上月才到職，也曾表示主要目標將是重振諾華開發新藥的管道。

諾華和GSK三年前合資成立消費者醫療保健事業，旗下擁有舒酸定牙膏和普拿疼止痛藥等熱銷產品，因此諾華將這項事業售給GSK的舉動，也顯示納拉希姆漢將轉向聚焦於核心的製藥事業。

投銀業者表示，以GSK去年第4季財報來推算，該合資事業估值約86億英鎊，顯示諾華在這樁交易已取得「強大的價格優勢」。