親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

你家電費會漲嗎? 台電公布新電價級距表

擔憂國安威脅 美FCC提案加強封殺中國華為

2018-03-27 22:26中央社 華盛頓26日綜合外電報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天提案設立更高障礙，限制中國華為技術有限公司和中興...
美國聯邦傳播委員會（FCC）今天提案設立更高障礙，限制中國華為技術有限公司和中興通訊進入美國市場。新華社
分享

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天提案設立更高障礙，限制中國華為技術有限公司和中興通訊進入美國市場，這是華盛頓當局擔心外國電信供應商間諜活動的最新抗衡舉措。

彭博（Bloomberg News）報導，美國聯邦傳播委員會主席裴伊（Ajit Pai）提議，限制鄉村地區無線網路服務計畫的補貼資金，避免這些補貼資金被用來購買對美國國家安全構成風險業者的設備或服務。

美國國會去年底立法禁止國防部購買華為（HuaweiTechnologies）、中興通訊（ZTE Corp）和俄國公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）的產品，且聯邦傳播委員會的官員可以將這分名單當作參考範本。

裴伊今天在沒有提到華為的新聞稿中表示：「一些通訊設備供應商對國家安全的威脅，是美國兩大黨所關注的問題。」

他還指出：「在我們的網路路由器、交換器和幾乎任何其他類型的電信設備中，植入隱藏的『後門』將提供康莊大道給懷有惡意政府，進行傳輸病毒、發動阻斷服務攻擊、竊取資料等。」

華為是最大網路設備製造商之一，儘管先前已有禁令阻止美國4大主要無線網路營運商使用華為的設備。但直到美國眾議院情報委員會於2012年舉證指出這些公司構成安全風險後，華為和中興通訊才一起被列入黑名單

華盛頓黑名單間諜

相關新聞

穆斯克賣過電動車、火焰槍 現在又突發奇想賣這個東西

2018-03-27 18:44

世上首治男性不舉藍色小藥丸 威而鋼20歲了

2018-03-27 18:38

每年漲！買新車平均貴1.5萬元 美經銷商憂滯銷

2018-03-27 17:02

推特禁止加密貨幣廣告 比特幣跌出8000美元

2018-03-27 15:08

Uber自駕車闖禍 美亞利桑那州暫停測試

2018-03-27 13:26

沒命似崩跌兩天的美股為何剎時狂漲？技術面的後見之明

2018-03-27 11:07

推特禁虛擬貨幣廣告 比特幣應聲跌破8000美元

2018-03-27 10:50

Uber測自駕車 亞利桑那州喊卡

2018-03-27 10:22

日經：台積電可望包下瑞薩車用微控制器全部代工訂單

2018-03-27 07:49

中國傳提議部分晶片進口由韓台轉美國 對台影響多大？

2018-03-27 07:06

印度債失色 外資狂拋

2018-03-27 00:55

新總統加持 南非信評保住投資級

2018-03-27 00:55

香草飆天價 比白銀還貴

2018-03-27 00:52

Uber放棄東南亞 入股Grab

2018-03-26 23:55

市值續萎縮！FTC證實個資案調查　臉書聞訊跌逾5%

2018-03-26 23:08

席勒專欄／發行GDP連結公債…時機到了

2018-03-26 00:01

Burberry突圍 延攬紀梵希大將

2018-03-26 00:00

法國設計師 要和IG分手

2018-03-26 00:00

樂高執行長變革 找數位科技助陣

2018-03-26 00:00

Tommy Hilfiger品牌長 靠「即看即買」建功

2018-03-26 00:00

英政府施壓航空業 揭露加收費用資訊

2018-03-26 00:00

菲人愛血拚 賣場一路蓋

2018-03-26 00:00

運輸出包 特斯拉挪威交車放緩

2018-03-26 00:00

新里程碑 澳洲飛英國僅17小時

2018-03-26 00:00

歐通膨低迷 ECB寬鬆難退場

2018-03-26 00:00

Uber東南亞業務 賣給叫車龍頭Grab

2018-03-26 00:00

「鷹派」掌紐約聯準銀行 呼聲高

2018-03-26 00:00

義國組民粹政府 機率升高

2018-03-26 00:00

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

澳洲礦業城房價跌 八成屋主認賠殺出

2018-03-25 00:02

串流助攻 美唱片業營收回春

2018-03-25 00:02

逼員工下班待命 紐約老闆恐觸法

2018-03-25 00:02

Dropbox上市首日 大漲36%

2018-03-25 00:02

國際不平靜 油金價雙漲

2018-03-25 00:02

全球企業市值洗牌 贏家是…

2018-03-22 16:34

與Amazon Go相比 阿里的盒馬鮮生新零售只算小兒科？

2018-03-22 15:35

川普用一條法規惹毛世界 台灣恐再陷金融危機？

2018-03-21 15:45

彭博資訊專欄／美隱形干預匯市…一石二鳥

2018-03-21 01:15

豐巢募93億 快遞櫃戰升溫

2018-03-18 00:47
看更多

熱門文章

道瓊收復史上第三大670點！科技股帶頭反攻 貿易戰停火

2018-03-27 06:27

美中同聲表態：談判取代貿易戰

2018-03-27 00:17

美中貿易戰 現舒緩跡象

2018-03-27 00:38

想吃妳的心！ 俄羅斯食人魔割女喉 挖心肺烹煮

2018-03-27 09:46

中國傳提議部分晶片進口由韓台轉美國 對台影響多大？

2018-03-27 07:06

美國沒有你想像的好！帳篷城的現實悲歌

2018-03-27 14:09

暴風女企圖心旺 對川普殺傷力不容小覷

2018-03-27 04:58

日經：台積電可望包下瑞薩車用微控制器全部代工訂單

2018-03-27 07:49

中美貿易戰／30億vs.600億美元 專家：中國留餘地

2018-03-27 12:25

影／不滿打烊前點餐 女店員臉上掛笑往餐點吐口水

2018-03-27 12:16

加拿大出現「陰陽天」奇景 氣象學家：陽光被擋住

2018-03-27 14:54

美驅逐俄外交官 歐盟14國跟進

2018-03-26 23:38

羞！貪小便宜紋眉 額頭掛著兩條半月「不敢見人」

2018-03-27 14:17

另類美中飛彈戰？愛國者攔截山寨紅旗 在沙國砸死埃及人

2018-03-27 12:00

市值續萎縮！FTC證實個資案調查　臉書聞訊跌逾5%

2018-03-26 23:08

邊考大學邊哄孩！ 這張阿富汗媽媽照片感動千萬網友

2018-03-27 13:24

巴基斯坦新聞台 出現第一位跨性別女主播

2018-03-26 23:34

【重磅快評】急修廣電法 會是安倍下台前的迴光返照？

2018-03-27 10:33

保全關警鈴逃生口不通 俄商場大火64死

2018-03-27 02:39

沒命似崩跌兩天的美股為何剎時狂漲？技術面的後見之明

2018-03-27 11:07

6月女嬰遭手指性侵 父刀砍歹徒卻遭捕入獄

2018-03-27 17:34

曼谷機場遇昏迷旅客 台2女護理師CPR救回一命

2018-03-27 20:09

新仇舊恨交織 促成西方史上最大規模俄外交官驅逐行動

2018-03-27 10:08

三大因素...引爆臉書個資外洩危機

2018-03-27 00:55

印度債失色 外資狂拋

2018-03-27 00:55

大阪「染井吉野櫻」盛開 65年來最早

2018-03-27 17:35

陸上總隊今成立 日本陸上自衛隊成立以來最大組改

2018-03-27 08:09

讓步兵輕鬆應戰 美國陸軍測試負重自駕車

2018-03-27 17:43

韓鋼鐵銷美 永久免國安關稅

2018-03-27 00:38

艷星爆川普婚外情 律師稱她每小時都受威脅

2018-03-27 03:34

想為弊案消毒？馬來西亞打「假新聞」 逼外媒閉嘴

2018-03-26 23:38

金正恩訪中 美未證實強調期待川金會

2018-03-27 04:00

「我愛美國」綠卡退伍軍兩度為美參戰 今卻被遣返

2018-03-27 20:36

影／德州高空透明游泳池 離地152公尺光看就腿軟

2018-03-27 16:53

AV暴風女告川普律師誹謗 白宮頭大

2018-03-27 10:32

臉書出包 亞馬遜有機可乘

2018-03-27 00:55

倫敦頂樓這84座人偶 痛訴英國青年死亡主因

2018-03-27 12:03

台積電帶領ADR全面上漲 台股反攻在望；留意晶片股

2018-03-27 06:44

AV女星律師： 她曝親密過程後 「幾乎每小時」都受威脅

2018-03-27 14:36

「暴風女丹妮絲非我的菜」華郵：川普批外遇指控是騙局

2018-03-27 17:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top