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法國最大新創園區 舊倉庫裡孵化夢想

2018-03-27 22:08中央社 台北27日電

位於法國北部里爾市（Lille）的育成中心EuraTechnologies很特別，它是法國最大的新創園區，外觀卻沒有一般科技聚落給人的現代感，而是利用一座歇業的紡織工廠的紅磚倉庫，當作300多家公司發想創意、人才交流的基地。

談起這個2009年開始運作的旗艦計畫，EuraTechnologies執行長舍赫（Raouti Chehih）難掩興奮。他說「我們在這裡培育下個世代的領導者」。

育成中心的發想來自1990年代，原本以工業及製造業為經濟命脈的里爾市，為了填補紡織工廠關閉後流失的4,000多個工作機會，將舊倉庫轉型為新創事業的夢想基地，邀請創業家進駐。過去9年來，不僅帶動當地產業升級，還成為法國北部數位科技的創新引擎。

如今，這個占地100公頃的園區，每年從來自世界各地1,500多件申請案中，挑選100件新創計畫，讓提案團隊免費進駐園區一年，與國際知名企業如微軟（Microsoft）及思科（Cisco）互動、鼓勵技術轉移及人才招募，並提供多元的財務與稅賦解決方案，加速新創事業進入市場。

舍赫告訴中央社記者，這100件專案，平均有47件會在一年後成立公司，其中92%在5年後仍能立足市場，新創成功比例相當高。

舍赫說，為了達到永續發展，原本全由里爾市公部門出資運作的育成中心，近年也有私人銀行投資。

EuraTechnologies的專業領域在數位科技的研發及運用，包含物聯網、大數據和人工智慧等，而舍赫和里爾市共同打造的實驗場域及扶植新創經驗，也得到法國政府的青睞。

2014年，法國推出了「法國科技（French Tech）」計畫，希望在全球新創企業快速發展過程中，滿足法國創業者在客戶量、使用者、投資人與夥伴等方面的需求。

這個計畫在法國以區域及城市為主體，提供資源及協助，在第一輪的篩選中便納入里爾與其他8個城市；在全球，這個計畫更遍布22個國際都市，包含台北。

舍赫說，透過「法國科技」計畫的全球及在地網絡，創業者可以更有效地分享資源，並提升法國整體科技政策的知名度與辨識度。

談到台灣近年也積極推動新創展業，舍赫說，他覺得台灣政府「做得很好」，提出很多改善投資環境的方案。但是他特別提醒，這些倡議不能淪為口號，社會大眾也要有心理準備，因為新創產業動能經歷好幾年才能全面提升。「想要在一年內成功是不可能的」，他說。

舍赫說，政府在提攜創業家的過程中，最重要的是要了解創業障礙、制定友善法令、建立更好的融資等創業機制，並提供誘因，以防止人才流失。

法國

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