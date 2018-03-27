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大阪「染井吉野櫻」盛開 65年來最早

2018-03-27 17:35聯合報 記者李京倫╱即時報導

朝日新聞中文網報導，日本大阪管區氣象台26日宣布，已在大阪市中央區觀測到染井吉野櫻盛開。這是自1953年開始觀測以來最早的盛開紀錄。上次最早紀錄是在2002年3月28日。

氣象台表示，大阪城公園‧西之丸庭園內的指標樹已開八成。專家指出，最近連續幾天的氣溫相當於4月上旬，可能因此較早開花。

大阪大川沿岸公園的櫻花行道樹下，出現拍照的人潮。圖／取自朝日新聞中文網
大阪大川沿岸公園的櫻花行道樹下，出現拍照的人潮。圖／取自朝日新聞中文網
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