全球貿易戰疑慮降溫 日股反彈收漲

2018-03-27 16:16 中央社 東京27日綜合外電報導



東京股市今天尾盤反彈，因為全球貿易戰開打的憂慮減輕，且證人在國會針對日本首相任人唯親醜聞的關鍵證詞，並無驚人內容。

日經225指數收盤上漲551.22點或2.65%，來到21317.32點。東證一部指數上漲45.81點或2.74%，收1717.13點。