油價回落 金銀同漲；銅價恐終止連六季漲勢

2018-03-27 08:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



油價從兩個月高峰回落，全球最大原油產區的政治局勢升溫及衝突並未阻斷當地的供應。白銀期貨升至兩周高點，因美元走軟，使原物料對於其他貨幣持有者來說顯得便宜。

●原油：油價回落 中東衝突未影響供應

紐約市場原油期貨價格下跌0.5%，紐約商業交易所5月交割的西德州中級原油（WTI）合約下跌33美分，結算於每桶65.55美元。ICE歐洲期貨交易所5月份交割的布侖特合約下跌33美分，結算於70.12美元。

伊朗支持的胡塞叛軍周日對沙烏地阿拉伯發動飛彈襲擊，雖造成人員傷亡，但沒有破壞石油基礎設施。

中國首度推出原油期貨合約，這個全球最大的原油進口國尋求更大的定價權，並挑戰美國和歐洲的原油價格基準。首日交易集合競價吸引413家交易商，成交261手，每桶成交價人民幣440元。

●金銀期貨聯袂攀升 因美元走弱

紐約商品交易所5月交割白銀期貨上漲0.6%，收於每英兩16.684美元

倫敦TF Global Markets首席市場分析師Naeem Aslam告訴彭博：「美元疲軟正在支撐貴金屬市場，並且鑒於地緣政治不確定性更多，像白銀這樣的金屬正獲得追捧。」

6月交割黃金期貨上漲0.4%至1,360.90美元。

●基本金屬：川普的貿易戰正在扼殺他啟動的銅漲勢

銅價可能出現川普勝選以來的首見單季跌幅。川普勝選之後，交易員看好減稅和增加基建，帶動工業金屬上漲，如今，商業銀行分析師Daniel Briesemann指出。「我們正在談論一場可能的貿易戰和對全球經濟造成的負面影響」 。

倫敦金屬交易所期銅報每公噸6,602美元，從12月的三年高位下跌近10%，可能止步連六季連漲之勢。