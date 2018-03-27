日經：台積電可望包下瑞薩車用微控制器全部代工訂單

相關新聞
中國傳提議部分晶片進口由韓台轉美國 對台影響多大？2018-03-27 07:06
印度債失色 外資狂拋2018-03-27 00:55
新總統加持 南非信評保住投資級2018-03-27 00:55
香草飆天價 比白銀還貴2018-03-27 00:52
Uber放棄東南亞 入股Grab2018-03-26 23:55
市值續萎縮！FTC證實個資案調查 臉書聞訊跌逾5%2018-03-26 23:08
東芝半導體售案未在期限內通過大陸反壟斷審查2018-03-26 14:07
南韓率先永久豁免銷美鋼鐵關稅 日台都好奇怎麼談的？2018-03-26 11:17
川普無懼貿易戰 美財長：對中祭關稅勢在必行2018-03-26 11:04
英國脫歐衝擊金融業 比金融海嘯嚴重2018-03-26 09:39
害怕遭川普對中貿易戰波及？台日韓其實更要擔心這個2018-03-26 08:51
今天開盤前 五件國際大事不可不知2018-03-26 07:07
席勒專欄／發行GDP連結公債…時機到了2018-03-26 00:01
Burberry突圍 延攬紀梵希大將2018-03-26 00:00
法國設計師 要和IG分手2018-03-26 00:00
樂高執行長變革 找數位科技助陣2018-03-26 00:00
Tommy Hilfiger品牌長 靠「即看即買」建功2018-03-26 00:00
英政府施壓航空業 揭露加收費用資訊2018-03-26 00:00
菲人愛血拚 賣場一路蓋2018-03-26 00:00
運輸出包 特斯拉挪威交車放緩2018-03-26 00:00
新里程碑 澳洲飛英國僅17小時2018-03-26 00:00
歐通膨低迷 ECB寬鬆難退場2018-03-26 00:00
Uber東南亞業務 賣給叫車龍頭Grab2018-03-26 00:00
「鷹派」掌紐約聯準銀行 呼聲高2018-03-26 00:00
義國組民粹政府 機率升高2018-03-26 00:00
日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里2018-03-25 12:11
澳洲礦業城房價跌 八成屋主認賠殺出2018-03-25 00:02
串流助攻 美唱片業營收回春2018-03-25 00:02
逼員工下班待命 紐約老闆恐觸法2018-03-25 00:02
Dropbox上市首日 大漲36%2018-03-25 00:02
國際不平靜 油金價雙漲2018-03-25 00:02
全球企業市值洗牌 贏家是…2018-03-22 16:34
與Amazon Go相比 阿里的盒馬鮮生新零售只算小兒科？2018-03-22 15:35
川普用一條法規惹毛世界 台灣恐再陷金融危機？2018-03-21 15:45
彭博資訊專欄／美隱形干預匯市…一石二鳥2018-03-21 01:15
豐巢募93億 快遞櫃戰升溫2018-03-18 00:47
川式經濟學亂搞？但製造業真的回美國了！2018-03-15 14:01
還在「把一切往中國放」？別笨了！2018-03-15 13:18
引進新技術讓員工離職率大增 麥當勞餐廳陷入兩難2018-03-15 12:50
熱門文章
影／沙國一次攔截7枚飛彈！爆炸照亮夜空2018-03-26 11:21
中國向美提議減購台灣半導體 多買美國晶片2018-03-26 17:44
傳金正恩正秘訪中國 北京淨空交通癱瘓2018-03-26 21:26
道瓊收復史上第三大670點！科技股帶頭反攻 貿易戰停火2018-03-27 06:27
美股道瓊指數盤初漲逾500點 因為這兩人說...2018-03-26 22:18
希望當年也讓他教數學！華裔教師成數學界巨星2018-03-26 13:31
美國下令驅逐60名俄國外交官 關閉西雅圖領事館2018-03-26 21:19
美中同聲表態：談判取代貿易戰2018-03-27 00:17
日本發現新種類野生櫻花「熊野櫻」 103年來首次2018-03-26 19:52
走向獨裁？安倍想修法 讓電視台變成他的傳聲筒2018-03-26 22:31
害怕遭川普對中貿易戰波及？台日韓其實更要擔心這個2018-03-26 08:51
中美貿易戰 美媒：北京戲劇宣傳成笑柄2018-03-26 18:08
南韓率先永久豁免銷美鋼鐵關稅 日台都好奇怎麼談的？2018-03-26 11:17
俄商場大火警鈴沒響！疑遊樂場孩童玩火釀災2018-03-26 10:57
川普艷星門主角 自爆被威脅人身安全2018-03-26 14:37
暴風女企圖心旺 對川普殺傷力不容小覷2018-03-27 04:58
最新民調：近半數日人認為 安倍賤賣國土應下台2018-03-26 19:01
旅遊書上看不到的18禁景點！ 秋葉原VR成人影片初體驗2018-03-26 15:43
艷星門／暴風女丹妮絲 成為扳倒川普最後一根稻草？2018-03-26 14:33
美中貿易戰 現舒緩跡象2018-03-27 00:38
艷星談幽會川普細節 自爆曾遭威脅2018-03-26 13:01
市值續萎縮！FTC證實個資案調查 臉書聞訊跌逾5%2018-03-26 23:08
美驅逐俄外交官 歐盟14國跟進2018-03-26 23:38
仰賴「拇指社交」 德青年可能「說不清人話」2018-03-26 12:39
保全關警鈴逃生口不通 俄商場大火64死2018-03-27 02:39
加泰隆尼亞民眾抗議前主席遭捕 高呼「歐洲可恥」2018-03-26 09:30
影／家暴現場！ 母馬來熊一拳KO小孩2018-03-26 17:01
貿易戰疑慮淡化？離岸人民幣大漲近550點 升破6.262018-03-26 18:31
東京櫻花盛開 搭路面電車賞櫻去2018-03-26 13:59
亞股跌幅收斂 美中貿易戰似有轉圜 美股期指吹反攻號角2018-03-26 12:17
福島核災已賠7兆 日政府利息負擔恐逾2000億2018-03-26 09:20
影／川普艷星門主角專訪 自曝多次受威脅要求封口2018-03-26 14:10
中美貿易戰？美國之音：可能只是兩強公關戰2018-03-26 13:22
巴基斯坦新聞台 出現第一位跨性別女主播2018-03-26 23:34
不只美中貿易戰 台日韓也面臨新挑戰2018-03-26 17:38
美新國安顧問波頓：北韓願意談是想爭取時間研發核武2018-03-26 09:46
南韓總統文在寅修憲 砍總統權力2018-03-26 18:27
俄大火逾50死近年最慘 商場驚見多人跳樓2018-03-26 14:47
江南大叔沒戲唱 南韓推PSY平壤演出傳遭拒2018-03-26 14:27
英國脫歐衝擊金融業 比金融海嘯嚴重2018-03-26 09:39
留言