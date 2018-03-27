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日經：台積電可望包下瑞薩車用微控制器全部代工訂單

2018-03-27 07:49經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

日經新聞報導，瑞薩電子（Renesas Electronics）為降低投入晶片生產設備的高昂成本，未來車用微控制器將全部委由台積電代工，重心擺在研發軟體和半導體

報導說，瑞薩將逐漸減少由自家晶圓廠生產車用半導體 ，28奈米製程的晶片先行外包。藉由這樣的安排，瑞薩得以降低成本，台積電則可以利用已全部折舊的設備來生產28奈米微控制器。

報導說，瑞薩本月已提供28奈米微控制器樣品給電裝公司（Denso）在內的客戶，預計2020年由台積電量產。

瑞薩正測試自駕車裝置。路透
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