多空並存 國際油價漲跌互見

2018-03-27 07:02 中央社 紐約26日綜合外電報導



由於在上週反彈後，投資人獲利了結，使國際油價承受壓力，但因沙烏地阿拉伯和伊朗出現緊張情勢，而削弱了下滑力道。

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價小漲6美分或0.09%，以每桶65.61美元作收。

倫敦北海布倫特原油5月交割價下跌33美分或0.47%，收在每桶70.12美元。