道瓊收復史上第三大670點！科技股帶頭反攻 貿易戰停火

2018-03-27 06:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市創下二年半來最大漲幅，道瓊工業指數狂飆670點，更是史上第三多漲點，美中顯然都願意重新協商關稅和貿易失衡，貿易戰有降溫之勢。 道瓊工業指數狂飆670點，是史上第三多漲點。美聯社 分享 facebook

標普500指數上漲2.7%，報2,658.55點，收復上周近半失土。道瓊工業指數大漲2.8%，報24202.6點。那斯達克綜合指數上漲3.3%，報7,220.543點。

Bright Trading 交易員 Dennis Dick說：「因有望與中國重啟對話，美股有相當紮實的漲勢。投資人趁上周大跌之勢撿便宜。不過，我認為尚未撥雲見日，政治變數仍在。」

中國總理李克強重申，大陸對外開放的大門將越開越大，中美應堅持談判化解分歧。美國財長米努勤也表示，他樂觀認為，美國能與中國達成協議，從而避免執行川普的對中關稅措施。

此外，南韓與美國就修訂雙邊貿易協議原則達成共識，南韓將獲永久性鋼鐵關稅豁免，為化解貿易爭端立下先例。

Ventura 財富管理公司策略師 Tom Cahill 說，投資人正研判川普的言行有多少是真的，有多少是「談判策略」。「幕後有協商為市場帶動利多」。

標普500指數11大類股全面上漲，科技股和和金融股最強，各漲4.0%和3.0%。

微軟大漲7.6%，帶動大盤上漲。摩根士丹利看好微軟雲端事業的利潤和成長，市值上看1兆美元。

英特爾漲6.3%，券商將這支股票調升為「表現和大盤一致」。蘋果大漲4.8%。

Facebook終扭轉跌幅，小漲0.4%。美國聯邦貿易委員會表示，已啟動對Facebook隱私保護措施的非公開調查。

標普500指數震盪指標波動率指數（VIX）下跌3.84點至21.03。