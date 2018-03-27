西方對俄關係緊張 歐股下挫

2018-03-27 03:11 中央社 倫敦26日綜合外電報導



西方國家與俄羅斯爆發的外交緊張關係，使歐股今天一度可能反彈的走勢突然中斷，3大指數同步下跌。

倫敦FTSE 100指數下挫33.25點或0.48%，以6888.69點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌99.05點或0.83%，收在11787.26點。

巴黎CAC 40指數跌28.94點或0.57%，收5066.28點。