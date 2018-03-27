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台灣之夜交流 台高教跨海新南向

2018-03-27 02:59中央社 新加坡26日專電

台灣高教跨海合作新南向，財團法人高等教育國際合作基金會今天與駐新加坡代表處舉辦台灣之夜晚宴，台灣27所大學院校代表與各國院校進行交流。

教育部國際及兩岸教育司司長畢祖安，昨天與財團法人高等教育國際合作基金會及台灣各大學院校，參與在新加坡舉行的2018亞太教育者年會（APAIE），出席年會人員今天在台灣之夜（Taiwan Night）晚宴中，與各國交流。

畢祖安指出，台灣除和新加坡，也與周邊的東協國家、印度、日本、南韓等國院校，推動雙聯學位，並推廣農業、管理、生醫等合作領域，也在海外推廣華語文教學，都有很大的吸引力。

駐新加坡代表梁國新指出，全球化趨勢下，人才、教師、學生跨國移動日益頻繁，再加上科技日新月異，各國高等教育均面臨挑戰，國際教育交流愈顯重要。

他認為，台灣正推動以人為本、雙向交流、資源共享的新南向政策，就是希望藉由與各國教育界交流，共享研究及創新成果，培育全球化人才，提升人類社會的水準。

高等教育國際合作基金會執行長陳貞夙指出，台灣與亞太地區高等教育機構交流向來活躍，目前在台的境外學生人數為11萬7970人，以亞洲地區為大宗，其中新南向區域學生為3萬7999人，占境外學生總數32%，呈現逐年成長的趨勢。

陳貞夙指出，台灣期望以高品質教育，結合產業實習及華語文化體驗，友善環境等優勢，配合推動新南向人才培育計畫，吸引更多優秀境外學生來台就學，強化與新南向國家高等教育機構連結與交流。

亞太教育者年會由25日到29日在新加坡舉行，全球超過1600名教育人員參與，交流國際教育重要議題及推展校際合作計畫。

今年參展的台灣27所大學由高等教育國際合作基金會統籌，包括國立台灣師範大學、政治大學、清華大學、交通大學、成功大學、台灣科技大學等。

新加坡華語

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