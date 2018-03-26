威而鋼源自副作用 意外為廠商創鉅額商機

2018-03-26 22:49 中央社 巴黎26日綜合外電報導



藍色小藥丸威而鋼（Viagra）20年前在美國上市，每年都賣出數十億美元的龐大銷售額，讓製造商美國輝瑞大藥廠及全球各地的仿製藥廠意外財源滾滾。

法新社報導，輝瑞大藥廠（Pfizer）的團隊在20世紀90年代初期，實驗一種名為西地那非（sildenafil）的新藥以用於治療胸部感染。

實驗證明，西地那非無法減緩胸部感染所帶來的胸部疼痛，但這項藥物卻對男性有意想不到的副作用，它會導致男性勃起。實驗中的大部分男性志願者也說，藥物顯著改善了性生活。

輝瑞大藥廠因此改變方向，將研究重點轉向治療男性陽痿。陽痿問題影響到1/3的40歲以上男性。

美國食品暨藥物管理局（FDA）在1998年3月27日批准威而鋼可以上市，到了4月美國許多商家都開始販售起這款藍色藥丸。

威而鋼的商業成功來得相當迅速，在上市販售後的頭2個星期內，全美國就開出15萬份威而鋼處方箋。

威而鋼在1999和2000年的全球銷售額成長超過30%，迅速跨越每年10億美元大關。對於原本估計每年相關營收約1億美元的輝瑞大藥廠來說，這也是個大驚奇。

2012年美國一項研究估計，多達8%的美國年輕人使用威而鋼或其他勃起功能障礙藥物來幫助性愛表現，例如犀利士（Cialis）或樂威壯（Levitra）等藥物。

威而鋼的平價學名藥2013年在歐洲上市，並於2017年底在美國上市。