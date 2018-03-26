莫迪應用程式 涉外洩用戶資料

2018-03-26 22:44 中央社 新德里26日電



印度總理莫迪。新華社 分享 facebook

曾在推特披露印度生物辨識卡資料被洩的駭客，近日指控印度總理莫迪的行動應用程式，不當洩露用戶資料，但莫迪所屬的印度人民黨否認濫用個資，並指沒有安全疑慮。

自稱是法國安全人員，在推特（Twitter）以美國影集「駭客軍團」（Mr. Robot）主角阿德遜（ElliotAlderson）名稱註冊的駭客，14日揭露印度生物辨識卡阿達爾卡（Aadhaar）個人資料已遭外洩後，日前又在推特公布莫迪（Narendra Modi）的應用程式App不當洩露資料，註冊用戶已傳給總部位於美國的一家公司。

印度人民黨統計，莫迪的App在谷歌（Google）應用程式商店已下載超過500萬次，用戶個資外洩影響重大。

印度新德里電視台（NDTV）報導，莫迪個人App未經使用者同意，把用戶資料傳給在加州註冊的WizRocket公司，這家公司是美國網路行銷業者CleverTap旗下的分析平台。

莫迪App可能不當洩漏個資，印度國大黨主席拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）批評，莫迪監控所有印度民眾。印度人民黨（BJP）在推特坦承莫迪App曾分享用戶資料，但拉胡爾說謊，人民黨沒有濫用個資。

印度人民黨強調，分享的資料只用於第3方分析，與谷歌分析差不多，沒有安全疑慮。

印度人民黨資訊科技部門主管馬維雅（AmitMalviya）在推特反指，國大黨的App也未經用戶同意，將資料傳到新加坡，馬維雅還貼出截圖做為證據，不過國大黨否認指控。