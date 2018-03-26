害怕遭川普對中貿易戰波及？台日韓其實更要擔心這個

2018-03-26 08:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日、韓、中近年對中國出口。彭博 分享 facebook 川普針對中國實施貿易壁壘，日本、南韓、台灣也擔心遭到波及，不過，隨中國提升價值鏈的地位，更大的風險其實在於中國正由客戶轉變為競爭者。

日本去年對中國外銷創下歷史新高1,300億美元，締造連八季由出口帶動的經濟復甦；南韓十年對中國出口也成長70%，台灣對中國出口也創歷史新高。

彭博指出，細觀這些外銷數字，其中暗藏更大的風險。以半導體和晶片生產設備出口為例，銷往中國的出口成長，正是由這兩大項目所帶動的。但隨中國官方大舉扶助本地的半導體業，目前的貿易流向可能出現變化。

彭博首席亞洲經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik） 指出：「南韓、日本、台灣、美國、德國目前所維持全球供應鏈的一環，正是中國要花十年發展投入的領域。」他表示，遲早電子產品的元件會由中國自己生產，中國也正邁向汽車出口國，甚至日後會外銷飛機。

彭博行業研究指出，中國投入的產業為電動車、自駕系統、太陽能電池、機器人、工具機、醫療器材、電子感測器。

如此方向很明確，北京正提高目標，也有足夠資源能達到目標。彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員赫保爾（Gary Hufbauer）說：「他們會生產韓日現在生產的東西，韓、日下企業要保持領先，挑戰很大。」