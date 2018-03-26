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今天開盤前 五件國際大事不可不知

2018-03-26 07:07經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美股上周五繼續重挫，亞股今天開盤難有起色。美聯社
美股上周五繼續重挫，亞股今天開盤難有起色。美聯社
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亞洲市場今天開盤勢必隨美股繼續下跌，日股可能跌幅料達1%以上，台灣企業ADR也預告台股開盤不妙，貿易戰短期難以罷休。以下是今天開盤前，投資人最該知道的五件國際大事。

●美股慘淡的三月天

美國股市上周慘烈收場，波動加劇，加上美國總統川普關稅措施引發貿易戰的疑慮，道瓊和標普500指數上周雙雙寫下逾兩年最大單周跌幅，道瓊工業指數還可能創近40年來損失最慘重的3月天。

美股上周五繼續重挫，道瓊工業指數跌424點，標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅各逾2%。

道瓊指數周線收跌5.7%，本月迄今已重跌6%（1,496點），若剩下四個交易日頹勢不變，將創下1980年3月崩跌近9%以來最大跌幅。標普500指數周線下挫近6%，本月以來共跌4.6%，可能繳出17年來最差3月表現；2001年3月，標普500月線收跌6.4%。

●韓將減量銷美鋼鐵，美韓重修自貿達成協議

美國和南韓就重新修訂已行之六年的雙邊貿易，以及美國總統川普對進口鋼品課稅的計畫，達成協議。美國財政部長米努勤表示：「我們預料不久會簽署協議，其中一部分是南韓會減少銷往美國的鋼鐵量。」

●中國央行新行長承諾擴大金融開放

中國央行行長易綱昨天表示，中國或將進一步放開金融，並將金融業的開放與匯率改革相協調。他說，中國將「有序」推進資本項目開放，改善人民幣的可兌換性。易綱還表示，貨幣政策將保持「審慎和中性」，重申了央行近期的立場，並承諾繼續努力化解金融風險和提高監管能力。

「越是開放的領域，越有競爭力，」易綱在中國發展高層論壇的演講中表示。他說， 「越是不開放的領域，越容易落後，而且還不斷地積累風險。」他還表示，「未來還要繼續推進放寬市場准入等一系列的改革」。

●油金上周雙漲

原油期貨價格上周五漲至1月底來高點，主因是石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國可能將減產期限延至2019年，且市場也愈來愈擔心伊朗原油出口出現變化。隨著中國和美國的貿易戰威脅持續延燒，黃金期貨價格同日漲至五周高點。

西德州中級原油（WTI）5月期貨價格23日漲1.58美元、或2.5%至每桶65.88美元。布侖特原油5月期貨價格同日漲1.54美元、或2.2%至每桶70.45美元。這是自1月底來，該期貨價格首次站上每桶70美元。布侖特原油期貨價格上周漲幅達6.4%。

紐約黃金4月期貨價格漲22.50美元、或1.7%至每英兩1,349.90美元，是2月來的最高點。黃金期貨價格上周的漲幅達2.9%。

●百萬美國人響應學生號召 上街頭要求管制槍械

上百萬美國民眾響應學生號召，在美國華盛頓等全球800多個城市遊行，要求加強管制槍械避免校園屠殺重演。抗議遊行以華盛頓為中心，發起人估計有超過80萬人走上華府街頭，白宮與國會之間的賓州大道擠滿人潮。

洛杉磯、亞特蘭大、波士頓、芝加哥、達拉斯、丹佛、邁阿密、西雅圖等全美各大城市，都有人響應這次「為生命而走」遊行，倫敦、哥本哈根和斯德哥爾摩的美國大使館外也有群眾聚集呼應。

大會中的發言都把箭頭對準國會議員，警告管制槍械已刻不容緩。

標普美股易綱
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