親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美中角力風起雲湧 偏遠威克島再獲重視

2018-03-25 22:50中央社 威克島25日綜合外電報導

太平洋地區經過數十年軍事相對穩定後，位在太平洋中央全球最偏僻地點之一的美國威克島，戰略重要性再受矚目。由於中國積極擴大區域軍事經貿勢力，美方更重視在太平洋部署。

法新社報導，威克島（Wake Island）位在關島東方2415公里和夏威夷西方3500多公里，終年有4個美軍部隊駐紮當地。島上小機場罕見飛機起降，幾乎每天只有一架軍機前來加油或運送物資。

然而，拜100多年來軍事演變和區域勢力更迭之賜，這個沙石環礁將繼續承載超規模的美國戰略軍力。

目前威克島上共有85人久居，他們根據不同形式的合約駐守，讓島上運作不中斷。美國空軍上尉布雷哈（Marc Bleha）要在威克島待上一年，他正在監督3名入伍新兵。他也確保島上一直有美軍在。

另一方面，中國正積極擴展軍力，出沒地點也更加深入太平洋地區。中國還想誘哄鄰國擺脫與美國的舊有經濟和軍事連繫，轉而與北京結盟。

中國等美國的區域對手國正在塑造一種言論，指美國總統川普採取懲罰關稅這類「美國優先」政策，代表美國不再在乎太平洋地區。

這使得美方官員樂於談論美國在太平洋的軍事部署，認為這對於美方在區域的「戰力投射」（projectingpower）至關重要。

2月曾短暫登上威克島的美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford），當時對隨行記者表示，他「明顯不同意」美方不再在乎太平洋地區的說法。

鄧福德說：「看看我們在區域的軍事結盟健全度，…證據顯示美國在太平洋的軍力完全沒減弱。我們對這個區域有持久的利益和承諾，也有持久的軍事部署。」

太平洋地區多處可見美軍蹤跡，除了在關島和威克島，在日本、南韓和其他地方也有連串美軍基地。

除此之外，美國若要阻擋北韓這類流氓國家的彈道飛彈攻擊，威克島也扮演關鍵角色。美國飛彈防禦署（MDA）正是在威克島測試飛彈攔截系統，這個系統專門用來擊潰朝向美國本土攻擊的飛彈。

除了鄧福德外，川普和其他美國高官不久前也訪問過太平洋地區，包括時任國務卿的提勒森和現任國防部長馬提斯（Jim Mattis）。他們想展現在中國崛起之下，美國不會降低對亞太地區的掌控。

美軍彈道飛彈關島
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

美財長評川普關稅政策：不會影響經濟　反倒有長遠好處

2018-03-25 22:43

彈珠台和蔥油餅 新加坡旅展台灣人氣賣點

2018-03-25 21:33

影／證明自己是真男人 Tesla馬斯克刪臉書

2018-03-25 15:52

東京上野公園櫻花滿開 賞櫻人潮擠爆櫻花道

2018-03-25 15:11

為求美關稅豁免 各國出奇招

2018-03-25 13:31

澳洲直飛英國僅需17小時 「袋鼠航線」突破航空紀錄

2018-03-25 13:30

未來一周 國際財經市場展望

2018-03-25 13:03

昆士蘭礦城退燒! 8成房地產慘斷頭

2018-03-25 13:03

年薪少35萬元！英兩性薪資 在「她」50歲時差最大

2018-03-25 13:03

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

澳航「袋鼠航線」直飛英 昔停10點花9天現僅用17小時

2018-03-25 10:40

美期中選舉戰火 燒到槍枝管制遊行現場

2018-03-25 10:36

獲美列入鋼鋁關稅豁免名單 這些國家出什麼奇招？

2018-03-25 09:56

澳洲礦業城房價跌 八成屋主認賠殺出

2018-03-25 00:02

串流助攻 美唱片業營收回春

2018-03-25 00:02

逼員工下班待命 紐約老闆恐觸法

2018-03-25 00:02

Dropbox上市首日 大漲36%

2018-03-25 00:02

國際不平靜 油金價雙漲

2018-03-25 00:02

世界最大郵輪 4月啟航

2018-03-24 23:35

道瓊指數 恐創最慘三月

2018-03-24 23:35

不滿新薪酬制度 寶成越南廠數千員工罷工

2018-03-24 22:02

Nike高層醜聞 打亂拉攏女性布局

2018-03-24 00:01

三星看好高階晶片需求

2018-03-24 00:01

生育率下滑 「約會」課程列南韓大學必修

2018-03-24 00:01

原料價跌 敲響經濟警鐘

2018-03-24 00:01

天災肆虐 損失3,200億美元

2018-03-24 00:01

Nike財報優於預期 股價漲

2018-03-24 00:01

美光報喜 上季獲利增2.7倍

2018-03-24 00:01

三因素...南韓結婚對數探底

2018-03-24 00:01

全球碳排放零成長 破功

2018-03-24 00:01

日銀通膨目標…達成一半

2018-03-24 00:01

美企投資強勁 耐久財訂單增

2018-03-24 00:01

全球企業市值洗牌 贏家是…

2018-03-22 16:34

與Amazon Go相比 阿里的盒馬鮮生新零售只算小兒科？

2018-03-22 15:35

川普用一條法規惹毛世界 台灣恐再陷金融危機？

2018-03-21 15:45

彭博資訊專欄／美隱形干預匯市…一石二鳥

2018-03-21 01:15

豐巢募93億 快遞櫃戰升溫

2018-03-18 00:47

川式經濟學亂搞？但製造業真的回美國了！

2018-03-15 14:01

還在「把一切往中國放」？別笨了！

2018-03-15 13:18
看更多

熱門文章

為救華女 東航飛紐約航班放油30噸 迫降阿拉斯加

2018-03-25 14:01

陸下一步反制納入波音？ 在華331架飛機尚未交付

2018-03-25 09:57

日本賞櫻經濟崩潰危機 櫻花樹「黑死病」只能砍樹沒藥醫

2018-03-25 11:00

南韓仁川機場火災！ 工地陷火海 濃煙密布

2018-03-25 12:24

川普炒他惹議！ FBI前副局長投書爆料：遭總統長期羞辱

2018-03-25 14:32

飛機、晶片、汽車…陸擬再列清單回擊美

2018-03-25 00:41

評中美貿易戰 庫克：最強的公司和經濟體都是開放的

2018-03-25 12:50

暫豁免關稅國家 比利時總理：像被美國用槍指頭

2018-03-25 00:43

學校被谷歌標為屠宰場 原來是六年級學童惡作劇

2018-03-25 09:22

為活命而走 反槍遊行超盛大 華府聚80萬人

2018-03-25 13:58

馬提斯若被換掉將是南韓最大夢魘 彭博：他穩如泰山

2018-03-25 14:58

天有異象 東歐出現橘雪

2018-03-25 21:54

造成1死13傷...法院判定「瘋狂」滑水道是致命武器

2018-03-25 11:10

帶領全美反槍運動 佛州高中5人組登時代雜誌封面

2018-03-25 11:14

波頓任國安顧問 華郵紐時憂慮美國走向戰爭

2018-03-25 04:14

東京上野公園櫻花滿開 賞櫻人潮擠爆櫻花道

2018-03-25 15:11

獲美列入鋼鋁關稅豁免名單 這些國家出什麼奇招？

2018-03-25 09:56

澳航「袋鼠航線」直飛英 昔停10點花9天現僅用17小時

2018-03-25 10:40

美國女牧師驅魔餓死兩歲男童 判刑99年

2018-03-25 18:59

加泰隆尼亞前主席欲從丹麥回比利時　過境德國時遭拘留

2018-03-25 19:29

影／「加強槍管」！美逾百萬人上街 海外37國響應

2018-03-25 16:50

美韓貿易協定快完成 川普：很棒

2018-03-25 00:50

相信地球是平的…自學火箭科學家 終成功升空

2018-03-25 23:33

博通陳福陽年收1.03億 居百大CEO之冠

2018-03-25 13:58

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

影／證明自己是真男人 Tesla馬斯克刪臉書

2018-03-25 15:52

將4歲幼女網拍為雛妓 威州狠父要坐牢60年

2018-03-25 12:05

回應前俄諜遭謀殺案 川普擬驅逐俄大使

2018-03-25 13:19

美財長評川普關稅政策：不會影響經濟　反倒有長遠好處

2018-03-25 22:43

沒身分、收入低、怕麻煩 美新移民忍病不敢就醫

2018-03-25 13:13

俄稱前俄諜遭毒害 歐洲各國態度挑釁

2018-03-25 04:19

呼籲加強槍管 全美逾百萬人上街遊行

2018-03-25 08:20

躲過警緝捕 加泰隆尼亞前主席離開芬蘭

2018-03-25 10:39

為求美關稅豁免 各國出奇招

2018-03-25 13:31

篤定連任的強人 最怕什麼？

2018-03-25 22:48

起飛前座艙內爛醉 葡萄利亞航空副機長被捕

2018-03-25 04:23

槍械暴力也不平等 11歲非裔女孩演說撼動人心

2018-03-25 21:26

昆士蘭礦城退燒! 8成房地產慘斷頭

2018-03-25 13:03

澳洲直飛英國僅需17小時 「袋鼠航線」突破航空紀錄

2018-03-25 13:30

這些學生將改變美國？逾百萬人遊行響應反槍

2018-03-25 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top