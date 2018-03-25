臉書違背信任 祖克柏道歉啟事英見報

2018-03-25 20:57 中央社 倫敦25日綜合外電報導



英國政治顧問公司劍橋分析遭踢爆擷取5000萬臉書用戶個資後，臉書執行長祖克柏今天在若干英國報紙刊出全版廣告，為「違背信任」向英國用戶道歉。

路透社報導，這則由臉書創辦人祖克柏（MarkZuckerberg）署名的廣告寫著：「我們有責任保護你們的個資。若我們無法達到，就不該（擁有個資）。」

告密人士先前揭露，英國顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）不當擷取臉書用戶個資，以建立美國選民檔案，協助美國總統川普在2016年勝選。

全球最大社群媒體臉書在事發以後，面臨歐美政府日益加深的檢視。

這份白紙黑字的道歉啟事僅秀出極小的臉書標誌，今天登上若干英國報刊，包括相關報導造成臉書股價大跌的報紙之一「觀察家報」（The Observer）。

祖克柏表示，由大學研究人員研發的一款應用程式「在2014年洩露了數千萬人的臉書資料」。

祖克柏重申上週受美國電視採訪時首度發表的道歉內容：「這違背了信任，我對我們當時沒有做得更多感到抱歉。」

劍橋分析說，原以為個資的擷取方式符合資料保護法規，而後經臉書要求，也已刪除，並表示他們為2016年美國大選所做的工作，並沒有用上這批資料。

英國資訊監管機構昨天表示，他們搜查劍橋分析的辦公室後，目前正在評估蒐集到的證據。

美聯社報導，監管機關表示他們「在決定下一步並得出任何結論前，將考慮這些證據」。