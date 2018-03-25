親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

張大春作「致中閔書」 管爺轉貼臉書表達心境

臉書違背信任 祖克柏道歉啟事英見報

2018-03-25 20:57中央社 倫敦25日綜合外電報導

英國政治顧問公司劍橋分析遭踢爆擷取5000萬臉書用戶個資後，臉書執行長祖克柏今天在若干英國報紙刊出全版廣告，為「違背信任」向英國用戶道歉。

路透社報導，這則由臉書創辦人祖克柏（MarkZuckerberg）署名的廣告寫著：「我們有責任保護你們的個資。若我們無法達到，就不該（擁有個資）。」

告密人士先前揭露，英國顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）不當擷取臉書用戶個資，以建立美國選民檔案，協助美國總統川普在2016年勝選。

全球最大社群媒體臉書在事發以後，面臨歐美政府日益加深的檢視。

這份白紙黑字的道歉啟事僅秀出極小的臉書標誌，今天登上若干英國報刊，包括相關報導造成臉書股價大跌的報紙之一「觀察家報」（The Observer）。

祖克柏表示，由大學研究人員研發的一款應用程式「在2014年洩露了數千萬人的臉書資料」。

祖克柏重申上週受美國電視採訪時首度發表的道歉內容：「這違背了信任，我對我們當時沒有做得更多感到抱歉。」

劍橋分析說，原以為個資的擷取方式符合資料保護法規，而後經臉書要求，也已刪除，並表示他們為2016年美國大選所做的工作，並沒有用上這批資料。

英國資訊監管機構昨天表示，他們搜查劍橋分析的辦公室後，目前正在評估蒐集到的證據。

美聯社報導，監管機關表示他們「在決定下一步並得出任何結論前，將考慮這些證據」。

英國祖克柏劍橋
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

影／證明自己是真男人 Tesla馬斯克刪臉書

2018-03-25 15:52

東京上野公園櫻花滿開 賞櫻人潮擠爆櫻花道

2018-03-25 15:11

為求美關稅豁免 各國出奇招

2018-03-25 13:31

澳洲直飛英國僅需17小時 「袋鼠航線」突破航空紀錄

2018-03-25 13:30

未來一周 國際財經市場展望

2018-03-25 13:03

昆士蘭礦城退燒! 8成房地產慘斷頭

2018-03-25 13:03

年薪少35萬元！英兩性薪資 在「她」50歲時差最大

2018-03-25 13:03

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

澳航「袋鼠航線」直飛英 昔停10點花9天現僅用17小時

2018-03-25 10:40

美期中選舉戰火 燒到槍枝管制遊行現場

2018-03-25 10:36

獲美列入鋼鋁關稅豁免名單 這些國家出什麼奇招？

2018-03-25 09:56

澳洲礦業城房價跌 八成屋主認賠殺出

2018-03-25 00:02

串流助攻 美唱片業營收回春

2018-03-25 00:02

逼員工下班待命 紐約老闆恐觸法

2018-03-25 00:02

Dropbox上市首日 大漲36%

2018-03-25 00:02

國際不平靜 油金價雙漲

2018-03-25 00:02

世界最大郵輪 4月啟航

2018-03-24 23:35

道瓊指數 恐創最慘三月

2018-03-24 23:35

不滿新薪酬制度 寶成越南廠數千員工罷工

2018-03-24 22:02

Nike高層醜聞 打亂拉攏女性布局

2018-03-24 00:01

三星看好高階晶片需求

2018-03-24 00:01

生育率下滑 「約會」課程列南韓大學必修

2018-03-24 00:01

原料價跌 敲響經濟警鐘

2018-03-24 00:01

天災肆虐 損失3,200億美元

2018-03-24 00:01

Nike財報優於預期 股價漲

2018-03-24 00:01

美光報喜 上季獲利增2.7倍

2018-03-24 00:01

三因素...南韓結婚對數探底

2018-03-24 00:01

全球碳排放零成長 破功

2018-03-24 00:01

日銀通膨目標…達成一半

2018-03-24 00:01

美企投資強勁 耐久財訂單增

2018-03-24 00:01

可可豆看漲 空頭急回補

2018-03-23 00:03

亞洲業者搶料 瞄準加澳

2018-03-23 00:03

美支出法案 國會兩黨領袖敲定

2018-03-23 00:03

新興本幣債後市看俏

2018-03-23 00:03

美原油產量增 油價下挫

2018-03-23 00:03

七年後…電動車比燃油車便宜

2018-03-23 00:03

歐日PMI增速趨緩 經濟降溫

2018-03-23 00:03

全球企業市值洗牌 贏家是…

2018-03-22 16:34

與Amazon Go相比 阿里的盒馬鮮生新零售只算小兒科？

2018-03-22 15:35
看更多

熱門文章

為救華女 東航飛紐約航班放油30噸 迫降阿拉斯加

2018-03-25 14:01

陸下一步反制納入波音？ 在華331架飛機尚未交付

2018-03-25 09:57

日本賞櫻經濟崩潰危機 櫻花樹「黑死病」只能砍樹沒藥醫

2018-03-25 11:00

陸駐美大使回擊...不排除減持美債

2018-03-25 00:04

「人渣」波頓 恐讓川普金正恩峰會告吹

2018-03-24 22:41

南韓仁川機場火災！ 工地陷火海 濃煙密布

2018-03-25 12:24

川普炒他惹議！ FBI前副局長投書爆料：遭總統長期羞辱

2018-03-25 14:32

飛機、晶片、汽車…陸擬再列清單回擊美

2018-03-25 00:41

評中美貿易戰 庫克：最強的公司和經濟體都是開放的

2018-03-25 12:50

太平洋漂浮垃圾面積 超過44個台灣大

2018-03-24 22:11

暫豁免關稅國家 比利時總理：像被美國用槍指頭

2018-03-25 00:43

學校被谷歌標為屠宰場 原來是六年級學童惡作劇

2018-03-25 09:22

陸高層向美喊話 將捍衛利益

2018-03-25 00:15

芬蘭：我們要抓加泰前主席 卻不知他在哪裡

2018-03-24 23:07

馬提斯若被換掉將是南韓最大夢魘 彭博：他穩如泰山

2018-03-25 14:58

為活命而走 反槍遊行超盛大 華府聚80萬人

2018-03-25 13:58

波頓任國安顧問 華郵紐時憂慮美國走向戰爭

2018-03-25 04:14

道瓊指數 恐創最慘三月

2018-03-24 23:35

造成1死13傷...法院判定「瘋狂」滑水道是致命武器

2018-03-25 11:10

為什麼這四家美國科技大廠不太會受中美貿易戰衝擊？

2018-03-24 23:49

帶領全美反槍運動 佛州高中5人組登時代雜誌封面

2018-03-25 11:14

不滿新薪酬制度 寶成越南廠數千員工罷工

2018-03-24 22:02

獲美列入鋼鋁關稅豁免名單 這些國家出什麼奇招？

2018-03-25 09:56

國際大咖談貿易戰 籲美中保持「冷靜」

2018-03-25 00:02

東京上野公園櫻花滿開 賞櫻人潮擠爆櫻花道

2018-03-25 15:11

澳航「袋鼠航線」直飛英 昔停10點花9天現僅用17小時

2018-03-25 10:40

個資醜聞 刪臉書帳號運動興起

2018-03-25 01:07

全球貿易戰開打 日將對中韓課鋼品反傾銷稅

2018-03-25 00:02

影／「加強槍管」！美逾百萬人上街 海外37國響應

2018-03-25 16:50

美中角力 美股周線慘跌

2018-03-25 00:00

美韓貿易協定快完成 川普：很棒

2018-03-25 00:50

澳洲礦業城房價跌 八成屋主認賠殺出

2018-03-25 00:02

貿易戰一觸即發／劉鶴：中方有實力捍衛利益

2018-03-24 23:58

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

將4歲幼女網拍為雛妓 威州狠父要坐牢60年

2018-03-25 12:05

博通陳福陽年收1.03億 居百大CEO之冠

2018-03-25 13:58

回應前俄諜遭謀殺案 川普擬驅逐俄大使

2018-03-25 13:19

西班牙發逮捕令 加泰前主席恐在芬蘭被捕

2018-03-24 21:59

影／證明自己是真男人 Tesla馬斯克刪臉書

2018-03-25 15:52

加泰隆尼亞前主席欲從丹麥回比利時　過境德國時遭拘留

2018-03-25 19:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top