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獲美列入鋼鋁關稅豁免名單 這些國家出什麼奇招？

2018-03-25 09:56聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國總統川普月初簽署對進口鋼鋁課徵額外關稅的公告，但部分國家稍後獲列暫時豁免名單...
美國總統川普月初簽署對進口鋼鋁課徵額外關稅的公告，但部分國家稍後獲列暫時豁免名單，他們採取的策略各不相同，例如澳洲和巴西宣稱其出口協助美國產業，歐盟則揚言報復。路透
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美國總統川普以國安為由對進口鋼鋁課徵額外關稅，已有不少國家獲列暫時豁免名單，台灣尚未被列入，政府官員表示會繼續爭取。華爾街日報報導，獲豁免的國家全都主張，自己的鋼鋁出口未傷害美國國家安全，但不同的經濟體強調不同的策略，有些威脅採取報復措施，顯然也行得通。

巴西和澳洲聲稱，他們出口的鋼鐵半成品不僅沒有傷害而且還協助美國相關產業。

巴西駐美國大使阿馬拉爾和巴西鋼鐵協會執行長羅培茲說，資源豐富的巴西構成的不是「問題」，而是「解方」。根據阿拉巴馬州莫比爾港執行長里昂斯，「大塊鋼鐵」每月數次運抵該港，巴西也買阿拉巴馬州的煤，以便提煉焦炭。

阿馬拉爾表示，巴西官員已和美國「數十位參議員和代表」溝通，羅培茲2月率團訪美，拜會眾議員和負責鋼鐵業務的官員。

澳洲官員也主張，他們的鋼鐵大多運至西岸工廠，並未影響俄亥俄和賓州勞工。

幾乎包辦所有澳洲輸美鋼鐵的博思格鋼鐵公司，一年前就在美國華府成立辦公室，遊說議員。他們的論點是：洛磯山脈分隔了美國鋼鐵業，如果博思格加州廠不從澳洲進口熱軋鋼捲，改自俄亥俄州煉鋼廠翻山越嶺進料，成本是三倍高。

美國對巴西和澳洲有貿易順差，也有助這兩個國家取得豁免資格。川普經常以雙邊貿易差額，來衡量經濟關係。

澳洲另一大助力來自出身澳洲的高球名將「大白鯊」諾曼。他和川普是多年好友，也幫澳洲爭取豁免。

歐盟則是揚言對美國出口產品採取報復措施，包括波本威士忌和哈雷機車，分別出自參院多數黨領袖麥康諾的選區肯塔基州，以及眾院議長萊恩的家鄉威斯康辛州。

加拿大、墨西哥和南韓等3國正與美國進行貿易談判，也取得豁免。加國金屬業和美國緊密整合，促使美國企業和勞工為渥太華當局講話。

日本則未獲暫時豁免。美國對日本有高額貿易逆差，川普批評日本已經占了美國很久的便宜。日本經濟產業大臣世耕弘成避免做出報復威脅，他說日本將冷靜回應，要求在世貿組織和美國展開諮商。

川普關稅鋼鐵
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