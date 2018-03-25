減產、貿易戰隱憂 油金雙漲

2018-03-25 01:05 聯合報 編譯 聯合報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



紐約黃金四月期貨價格漲廿二點五美元、或百分之一點七至每英兩一三四九點九美元，是二月來的最高點。 （路透） 分享 facebook

原油期貨價格廿三日漲至一月底來高點，主因是石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）和其他產油國可能將減產期限延至二○一九年，且市場也愈來愈擔心伊朗原油出口出現變化。隨著中國大陸和美國的貿易戰威脅持續延燒，黃金期貨價格同日漲至五周高點。

西德州中級原油（ＷＴＩ）五月期貨價格廿三日漲一點五八美元、或百分之二點五至每桶六十五點八八美元。根據FactSet數據顯示，這是自一月廿六日來，西德州中級原油未來一個月期貨價格的最高點。ＷＴＩ期貨價格上周的漲幅達到百分之五點六。

布侖特原油五月期貨價格同日漲一點五四美元、或百分之二點二至每桶七十點四五美元。這是自一月底來，該期貨價格首次站上每桶七十美元。布侖特原油期貨價格上周漲幅達百分之六點四。

沙烏地阿拉伯的能源部長法利赫（Khalid al-Falih）表示，產油國在二○一七年一月開始實施的減產措施得持續到二○一九年，才能壓低全球原油庫存量。

另外，紐約黃金四月期貨價格漲廿二點五美元、或百分之一點七至每英兩一三四九點九美元，是二月來的最高點。黃金期貨價格上周的漲幅達百分之二點九。

黃金期貨價格廿二日已漲至近兩周高點，主因是美國聯準會升息後，暗示今年將採行較不鷹派的政策。繼美國宣布要對中國大陸進口產品增加關稅後，中國商務部也宣布反擊，投資人因此把重點轉至全球貿易戰。

德國商業銀行分析師指出，「持續延燒的貿易爭端已導致全球股市下挫、債券殖利率下滑，美元也貶值，這些因素都有利黃金價格。」