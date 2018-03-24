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Tesla股東 同意給執行長馬斯克26億薪酬

2018-03-24 19:22世界日報 美聯社╱綜合電

Tesla 21日向美國證券交易委員會遞交一份文件，顯示大部分股東同意提供執行長...
Tesla 21日向美國證券交易委員會遞交一份文件，顯示大部分股東同意提供執行長馬斯克（Elon Musk）優沃的薪酬計畫。 聯合報系資料照片。路透
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Tesla 21日向美國證券交易委員會遞交一份文件，顯示大部分股東同意提供執行長馬斯克（Elon Musk）優沃的薪酬計畫。

Tesla表示，以他們目前的股價來算，馬斯克可獲得26億元薪酬，但如果馬斯克能達成12項漸進性目標，包括提高公司市值十倍至6500億元和增加調整後的稅前收入，他的薪酬會大幅上升。如果這些目標能夠達成，Tesla將成為美國市值第四大公司，馬斯克也有望成為全球最富有的人之一。

支持這項薪酬計畫的兩大股東和Tesla董事會表示，把馬斯克留在目前的位置上，和讓全世界交通工具棄燃油改用電能，都有其必要性。

Tesla董事格拉西亞斯（Antonio Gracias）指出，在2012年的獎勵計畫下，馬斯克去年將Tesla的市值提高到500億元，成長了17倍。根據新的薪酬計畫，馬斯克每達成一項目標，就可獲得Tesla 1%的股份。馬斯克目前已擁有超過20%的Tesla股份。

未來，馬斯克必須擴大Tesla的產品線，包括已經宣布生產的運動型休旅車（SUV）和卡車，也必須成功將太陽能屋頂整合到其能源存儲業務中。此外，他還必須解決Tesla所有汽車生產延遲的問題，儘管Tesla目前正在嘗試提高其大眾化車款Model 3的產量以因應市場需求。

根據了解，這項薪酬計畫的目的之一是為了讓馬斯克能專注營運Tesla，以消除投資人的疑慮。馬斯克除了是Tesla執行長，同時也是火箭製造公司SpaceX創辦人兼執行長和研發人工智慧的非營利機構OpenAI的共同創辦人，最近還開辦隧道工程公司「鑽孔公司」（The Boring Company）。

休旅車火箭西亞
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