曾形容為災難 川普改口：美韓自貿協定很棒

2018-03-24 19:21 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ／華盛頓報導



川普總統23日在白宮表示，美國與南韓的貿易協定即將完成；他並以「很棒（wonderful）」，形容這項曾被他稱為「可怕」與「災難」，揚言退出的協定。

川普23日在白宮簽署政府開支法案並發表談話，他一開場便說，有很多好消息，正在與許多國家談判，將達成一些極好的貿易協定。

川普指出，根據商務部長羅斯與貿易代表賴海哲所說，與南韓的協定即將完成，「我們將與一個很棒的盟友，達成一個很棒的協定」；這本來是個對美國就業與許多方面造成很多問題的協定，但快要完成了。

川普指的是他過去多次以「可怕」、「災難」形容，還曾揚言退出的美韓自由貿易協定，近幾個月美韓努力重新談判。

川普接著請商務部長羅斯致詞，羅斯僅簡短表示，相信美國與南韓政府已經相當接近達成一個全面的協議；如果談成的話，將會包括「232條款」與更廣泛的貿易問題。

羅斯並說，希望下周某個時候能正式宣布此事。

美國對進口鋼鋁課徵額外關稅的措施23日生效，在最後一刻、前一天宣布南韓也「暫時」獲得豁免。

白宮22日晚間發布總統宣言以及聲明指出，基於正與個別國家進行對話，川普授權修改對進口鋼鋁課徵額外關稅的「232條款」，以便讓某些國家暫不被課稅；只暫停到5月1日，之後課稅或豁免，取決於是否能夠討論出令人滿意的替代方案，以解決美國國安受到的威脅。

暫時獲得豁免的國家包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、南韓；台灣、日本等國未入列。

南韓貿易部長金鉉宗（Kim Hyun-Chong）告訴韓聯，「暫時豁免的國家應該協商（永久豁免）條款，我們也必須繼續和美國對話。」金鉉宗並未透露美韓自貿協定談判計畫的細節。