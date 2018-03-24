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韓職／歷史性首勝球 王維中忘了留

自行宣布徵關稅 美中冒進 毀了世貿準則

2018-03-24 19:20世界日報 編譯盧炯燊／綜合23日電

美中貿易戰開打，凸顯「世界貿易組織」(WTO)的功能日益消退。國際外交及貿易官員均認為，不論是美國對中國進口貨徵收高達600億元關稅的行動，或是中國的報復做法，都完全蔑視、偏離世貿組織的規定。

總部設在瑞士日內瓦的世貿組織，成立原意是讓聯合國164個成員國清楚界定貿易行為準則，尋求消除衝突之道；但美中這兩個全球最大的經濟體，貿易戰一觸即發，讓這個於1995年成立的組織，顯得愈來愈無足輕重。

川普宣布向中國徵收關稅前，世貿秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）對成員國逕行採取行動的做法表示擔憂；他認為這些單方面的行動只會導致貿易限制的措施進一步加劇，最終出現某種形式的貿易戰。

川普當然明白他的做法有違世貿組織的規定，因此他曾聲稱世貿組織「對我們是個災難」、「對我們並不公平」。

但另一方面，他又同時聲稱計畫向世貿組織申訴；美國貿易代表賴海哲表示，已計畫向世貿組織要求北京停止強迫外國投資者必須轉移技術的政策。

除此之外，川普單方面徵收鋼鋁關稅，儘管歐盟及另外六國暫獲豁免，但日內瓦的外交人士認為，這個做法對世貿組織的影響，已超出鋼鋁範圍，而是對世貿組織的沉重打擊。

不少貿易專家指出，世貿組織是美國本身協助打造，以規章制度來處理全球貿易行為，然而川普政府對包括中國在內的某些國家徵收關稅，世貿的基礎被破壞殆盡。

他們表示，正常來說，一個國家應向世貿組織投訴另一個國家，而現在川普的做法完全繞過世貿單方面行動，短期內會使其他國家採取貿易報復行動，就如中國現在的做法一樣。而長遠來說，這會給不少國家及商界造成前景不明的因素，它們需要的是一個穩定的局面，以規畫未來數年的基建投資或新的貿易活動。

不少國家已於23日就美國的行動以及中國的報復措施，向世貿組織表達關注，並呼籲美國遵守世貿規定，維持它對這個組織的責任及承諾。

川普日內瓦北京
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