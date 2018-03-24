這裡的屋主好苦命 80%認賠殺出
澳洲昆士蘭省格拉史東（Gladstone）的房地產曾經炙手可熱，但10年不到，如今多達80%的屋主認賠殺出，家庭財務大受影響。
以菲利普和艾莉莎這對年輕夫妻為例，他們2012年在格拉史東首次購屋，當時這裡因為液化天然氣建設帶來榮景，房價很高。
大批勞工進進出出，首先造成嚴重的住屋不足問題，接著房地產開發如火如荼，以滿足高漲的市場需求。
想成家生孩子的菲利普和艾莉莎花了65萬澳元（約台幣1486.55萬元）買下有四間臥室的新家。
但6年後，格拉史東的礦業榮景不再、工作消失，房市充斥待售新屋，租屋價格一落千丈。
菲利普和艾莉莎的房子現在價值低於45萬澳元。菲利普說：「我們以為小跌，沒想到跌這麼多。」
2012年之後的5年間，格拉史東的平均房價跌幅超過50%，從高峰期的42.5萬降至去年的略高於17.5萬。最新資料顯示，去年12月底止的一季裡，逾80%的屋主斷頭賣。
根據標普全球公司數據，依郵遞區號分，格拉史東的逾繳房貸比率位居澳洲前10名。
菲利普在6小時車程遠的布里斯班找到另一份工作，目前仍能持續繳房貸。但他住在朋友家的空房裡，艾莉莎和兩個小孩則留在格拉斯東，因為不管是賤價出租或出售，他們都無力負擔損失。
菲利普的母親2015年買房，現在也陷入財務困境，她已聲請破產。
房貸業務員威登目賭自己的家鄉歷經幾次起落，他說這次最糟：「我們曾警告過，液化天然氣帶來的建築榮景不可能永久持續，但要人們要看清這點有點難。」
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