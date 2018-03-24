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這裡的屋主好苦命 80%認賠殺出

2018-03-24 12:41聯合報 記者季晶晶╱即時報導

澳洲昆士蘭省格拉史東的房地產曾經因為液化天然氣廠的建設炙手可熱，但10年不到，如...
澳洲昆士蘭省格拉史東的房地產曾經因為液化天然氣廠的建設炙手可熱，但10年不到，如今有80%的屋主斷頭賣。取自Gladstone Real Estate
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澳洲昆士蘭省格拉史東（Gladstone）的房地產曾經炙手可熱，但10年不到，如今多達80%的屋主認賠殺出，家庭財務大受影響。

以菲利普和艾莉莎這對年輕夫妻為例，他們2012年在格拉史東首次購屋，當時這裡因為液化天然氣建設帶來榮景，房價很高。

大批勞工進進出出，首先造成嚴重的住屋不足問題，接著房地產開發如火如荼，以滿足高漲的市場需求。

想成家生孩子的菲利普和艾莉莎花了65萬澳元（約台幣1486.55萬元）買下有四間臥室的新家。

但6年後，格拉史東的礦業榮景不再、工作消失，房市充斥待售新屋，租屋價格一落千丈。

菲利普和艾莉莎的房子現在價值低於45萬澳元。菲利普說：「我們以為小跌，沒想到跌這麼多。」

2012年之後的5年間，格拉史東的平均房價跌幅超過50%，從高峰期的42.5萬降至去年的略高於17.5萬。最新資料顯示，去年12月底止的一季裡，逾80%的屋主斷頭賣。

根據標普全球公司數據，依郵遞區號分，格拉史東的逾繳房貸比率位居澳洲前10名。

菲利普在6小時車程遠的布里斯班找到另一份工作，目前仍能持續繳房貸。但他住在朋友家的空房裡，艾莉莎和兩個小孩則留在格拉斯東，因為不管是賤價出租或出售，他們都無力負擔損失。

菲利普的母親2015年買房，現在也陷入財務困境，她已聲請破產。

房貸業務員威登目賭自己的家鄉歷經幾次起落，他說這次最糟：「我們曾警告過，液化天然氣帶來的建築榮景不可能永久持續，但要人們要看清這點有點難。」

房地產澳洲標普
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