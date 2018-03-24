鄧振中：現在不在豁免名單 不代表最後不會加入

2018-03-24 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



美國總統川普先前宣布，對進口美國的鐵、鋁製品加稅，我國不在6個暫時不加稅國家中，行政院政委鄧振中日前赴美談判，今返航途中接受《聯合晚報》記者採訪表示，4月底美國才會最終決定，他們會繼續協商。

鄧振中說，美方對台灣進口到美國有疑慮的部分，是擔心中國生產過剩的鋼鋁，輸出到台灣後轉加工進入美國，「他們就是要防堵（中國）這個漏洞」，因此回國後向行政院長報告後，將與企業界溝通。

鄧振中表示，目前得到豁免的6個國家，加拿大、南韓正在與美方談自由貿易協定，川普將鋼鋁關稅作為談判籌碼；歐盟跟澳洲則有戰略因素考量；阿根廷及巴西則是南美國家有地緣因素考量。

鄧振中說，台灣、日本等未在豁免國家中，將會繼續協商，美國4月底才最後決定，「現在不在名單上，不代表之後不會加進去」。鄧說，最主要的關鍵因素在於我國是否能有效防止中國生產過剩的鋼鋁藉由台灣進口到美國。回國後將與深入了解台灣在美中兩邊產品買賣關聯，再提出辦法，與美國政府談判。