憂美國恐制裁伊朗 油價上漲

2018-03-24 07:03 中央社 紐約23日綜合外電報導



原油價格今天上揚，本週為去年7月以來最大週線漲幅，因美國總統川普任命強硬派人士擔任國家安全顧問，引發市場揣測美國會再次制裁伊朗。

根據彭博資訊，紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格上漲1.58美元，收在每桶65.88美元，本週上漲5.7%。

倫敦市場北海布倫特原油的5月期貨價格上漲1.54美元，收在每桶70.45美元，本週上漲6.4%。