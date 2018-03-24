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今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

憂美國恐制裁伊朗 油價上漲

2018-03-24 07:03中央社 紐約23日綜合外電報導

油價格今天上揚，本週為去年7月以來最大週線漲幅，因美國總統川普任命強硬派人士擔任國家安全顧問，引發市場揣測美國會再次制裁伊朗

根據彭博資訊，紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格上漲1.58美元，收在每桶65.88美元，本週上漲5.7%。

倫敦市場北海布倫特原油的5月期貨價格上漲1.54美元，收在每桶70.45美元，本週上漲6.4%。

紐約伊朗油價
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