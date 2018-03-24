憂心貿易戰 美股重挫

2018-03-24 05:13 中央社 紐約23日綜合外電報導



在美國總統川普對中國大陸採取高風險性的貿易對抗後，美股今天持續重挫，道瓊工業指數大跌400多點，兩個交易日以來累跌逾1100點。

道瓊工業指數終場下跌424.69點，或1.77%，收在23533.20點；標準普爾500指數下跌55.43點，或2.10%，收在2588.26點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌174.009點，或2.43%，收在6992.668點。