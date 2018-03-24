貿易戰疑慮引發賣壓 歐股挫

2018-03-24 02:40 中央社 倫敦23日綜合外電報導



歐洲股市今天下跌，因美國對中國大陸銷美600億美元貨品課徵關稅，引發市場憂慮，導致汽車和基本資源股賣壓沈重。

倫敦FTSE 100指數下跌0.44%，收在6921.94。

法蘭克福DAX 30指數下跌1.77%，收在11886.31。

巴黎CAC 40指數下跌1.39%，收在5095.22。