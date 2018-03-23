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經濟解析／川普關稅措施正中習近平的下懷

2018-03-23 23:33經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國總統川普終於對中國落實了他的貿易威脅，希望能藉此逼迫中國終結不公平商業行為，並對美國企業開啟大門，藉以降低美中貿易逆差。然而事實上，川普卻可能適得其反，此舉非但不能加重、反而可能減輕習近平的壓力。換言之，川普的關稅手段正中習近平的下懷。

其中一部分與政治有關。習近平對中國民眾釋放的核心訊息，在於他將把中國的繁榮境界提昇到世界舞台；中國長期成為西方世界的獵食對象，習近平將把歷史撥亂反正，並實現「中國夢」，成為繁榮、和平的世界領導者。

川普激進的貿易手段，反而有助於強化習近平在實現「中國夢」過程中的角色。川普若採取較平靜的作法，使中國做出真正的讓步，將令中國民眾質疑習近平愛國主義者的成分。現在川普公然挑戰，正好為習近平搭起舞台，使他有絕佳的機會證明他是根正苗紅的中國利益捍衛者，勇敢對抗西方國家再一次的霸凌。

習近平可以信心十足地與川普打一場持久消耗戰。他不必擔心任期，不像川普必須承受短期的政治壓力，包括11月就將舉行的國會期中選舉。而且現在出口對中國經濟成長的重要性已不如以往，十年來中國貿易順差占國內生產毛額的比重已經由7.4%降到3.5%。除非貿易戰急劇升高，否則美國關稅對中國經濟成長的影響將微乎其微。

更重要的，則是川普可能無意間為中國的長期經濟計畫義助一臂之力。雖然習近平及政策團隊在公開場合都主張全球化與自由貿易，但私底下可能比川普更主張經濟國家主義。中國政府投下鉅資發展重點產業，例如半導體及商用飛機。「2025中國製造」計畫便是運用國家資源，推動電動車及醫療設備等先進產業。中國的目標在於取代外國企業，而非邀請外企參與。

習近平雖公開保證改革，但在經濟計畫中並未包括重大的自由市場改革作法。只有在符合中國利益時，政府才偶爾會做些改革。例如中國正在討論邀請更多外國企業加入老人照顧領域，因為人口正迅速老化；承諾讓外國金融業更廣泛參與，也是因為中國銀行業壞帳沈重，而引進外資可以改善銀行資本結構。

川普的新關稅措施，為習近平提供了為所欲為的藉口。政府可以延後各項市場開放措施，繼續促進及保護中國產業，還能表現出受害者的無辜姿態。中國也可以提高關稅來報復美國，從而進一步關閉國內市場。

美國一直不讓中國染指先進科技，的確能打擊中國提升科技產業的企圖；而且中國若持續延宕改革，也可能惹惱歐洲等其他主要貿易夥伴。然而，習近平願意承擔精心計算過的風險。川普已經得罪太多盟國，各國不太可能與美國聯手對付中國。川普開徵鋼國安關稅，加拿大、德國及其他盟國皆與中國一齊抨擊美國。

可能等到某一點時，美中官員會坐下來談判以解決歧見，但這可能必須等美國換人當家時才能實現。在此之前，習近平可能非常樂意進行貿易戰，獲得的利益顯然要比付出的代價多得多。

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