一反傳統作法 川普徵關稅衝中國而來

2018-03-23 22:58 中央社 華盛頓23日綜合外電報導



自美國前總統尼克森及前國務卿季辛吉時代以來，美國便試圖將中國納入依循規則的國際經濟秩序，如今川普一改過去作法，針對中國銷美高達600億美元的貨品開徵關稅。

為回敬中國透過施壓及恐嚇手段取得美國技術及商業機密，白宮表示正在採取相應措施，包括川普對進口鋼鐵和鋁產品課徵關稅的重大變革。這些作為主要針對中國而來。

「紐約時報」報導，徵收關稅反映了兩大經濟巨頭關係生變。美中多年來進行高度結構化的對話，試圖就經濟和安全議題達成協議。如今白宮視這些對話及雙邊達成的協議為中方的空頭支票。

一直以來，美國試圖將中國納入依循規則的國際經濟秩序，這項傳統可追溯至美國前總統尼克森（Richard Nixon）和前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）時期，如今美國把中國視為戰略競爭者，存心傷害美國安全與繁榮。

白宮及許多商界人士認為，美國需對中國侵犯智慧財產權進行還擊，即使許多人質疑關稅是否為最佳策略。

川普說他敬重習近平，且中國也有協助對北韓核子和飛彈計畫施壓。但他宣布美國將不再容忍對中國近4000億美元的貿易逆差。中國是美國僅次歐洲聯盟（EU）的第二大貿易夥伴。

川普祭出本應是全球性的鋼鋁關稅，卻豁免歐盟、南韓、巴西、加拿大及墨西哥等盟友，凸顯川普政府越來越強調懲罰中國。這項23日生效的徵稅措施將重挫中國。

川普宣布的這項措施，受到俄亥俄州聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）歡迎，這位民主黨貿易政策大鷹派表示，徵收關稅是全面回應中國的第一步，其他還應包括對外國投資進行更嚴格的審查，以確保美國的工作機會不致流失。