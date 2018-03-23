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憂貿易戰開打 日經指數下探近6個月低點

2018-03-23 18:18中央社 東京23日綜合外電報導

美國總統川普宣布將對中國祭出新關稅後，引發外界憂心全面貿易戰將開打，東京股市今天因此大跌，下探至去年10月初以來近6個月最低點。

法新社報導，立場鷹派的前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）將接替麥馬斯特（HR McMaster）出任國家安全顧問，也使投資人備感驚嚇。

日經225指數下跌974.13點或4.51%，收20617.86點，創下去年10月5日以來的最低水準，即一週內下跌4.88%。

東證指數下跌62.45點或3.62%，收1664.94點，一週內下挫了4.13%。

東海東京調查中心（Tokai Tokyo ResearchCentre）市場分析師仙石誠（Makoto Sengoku）表示：「考量到市場的所有因素，我認為你必須料到這樣的跌幅。」

投資人購入避險貨幣日圓，美元兌日圓匯價報1美元兌104.71日圓，是日圓自2016年11月來首度升逾105大關。

強勢日圓衝擊日本出口業，而出口業是這個全球第3大經濟體的重要成長引擎。

Gaitame資深分析師佐藤正和（Masakazu Satou）表示：「世界最大及第2大經濟體間的貿易戰，會影響包括日本在內的許多國家。」

他說：「105元心理關卡已破，避險心理料將持續，可能使日圓兌美元進一步升值。」

岩井日星證券公司（IwaiCosmo Securities）經紀人堀內敏一（Toshikazu Horiuchi）告訴法新社：「今天紐約匯市的早盤將備受關注。」

東京紐約聯合國
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