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【重磅快評】一場美中衝突的完美風暴正在形成

2018-03-23 15:24聯合報 記者主筆室╱即時報導

兩周前，美國總統川普加徵鋼鋁關稅，其實劍指中國，北京心裡有數，23日午夜川普宣佈對中國大陸進口的六百億商品徵收額外關稅，中國大陸隨即宣佈報復措施，要對128種美國產品，總值約三十億的商品與農產品，加徵關稅，全球憂心雙方貿易報復與反報復，會逐步升級，各地股市應聲巨量下跌。

美國對中國大陸施壓，目的是甚麼？對美中之間高達3750億美元的年度貿易逆差，川普要求北京縮減1000億。

但中方認為川普是得寸進尺，畢竟在一年以前，同樣戲碼已經演過一次，當時北京自認作出努力，習近平到海湖莊園，與川普定下四個對話架構，希望雙邊關係至少穩定四年，想不到一年就翻盤。

美方宣布停止雙邊經濟對話，川普的團隊表示，中方的承諾都沒有做到，他們已經厭倦了一直與中國協商，他們真要的是，開放中國國內市場，包括修改投資規則，讓美資企業能夠在大陸有平等待遇。

但問題是，這碰觸到中國政府的禁忌，十九大之後，黨對社會的控制是絕對的，尤其警惕西方資本主義「發揮特洛伊木馬(Trojan Horse)的作用，最終動搖中國的一黨專政」，中共不能讓步。

當然貿易戰並不符合雙方的長遠利益，中美兩國也有人積極努力希望避免，但這是全球最大的兩個經濟體，首度公開較勁，雙方都有不能輸的壓力，很難短期間就停戰收場。

大陸更懷疑美國真正目的，不僅僅在經貿，這幾個月來，美國陸續公布的幾項國家安全政策文件，包括《國家安全戰略報告》、《國防戰略報告》以及《核態勢評估》，都將中國大陸列為主要安全威脅與對手。

現在這不僅是執政的共和黨政策，還包括在野的民主黨，兩黨一致認為，美國過去三十年的對華戰略基本失效，亟須改弦更張重新調整，而且未來五至十年是中美戰略競爭的關鍵期，如不把握時間，中國將勢不可擋。

更重要的是，在人事上，現在溫和派紛紛去職，反對與中國貿易衝突的柯恩，辭去白宮首席經濟顧問，貿易鷹派，包括商務部長羅斯、美國貿易談判代表賴海哲，還有貿易委員會主席納瓦羅，對川普政策的影響越來越大。

對抗不僅是經貿，還涉及到政治與安全，主張與中國打交道的溫和派國務卿提勒森，被鷹派CIA局長龐培歐所取代，現在川普更任命波頓擔任國家安全顧問，撤換麥馬斯特。

波頓的任命，對北京來說，更是最後一根稻草，他曾經建議將沖繩美軍移駐台灣，這肯定會讓大陸疑懼美國跨越了最後的紅線，打台灣牌。

美中衝突的風暴正在擴大發威，台灣正處在其中，我們要小心閃躲，不要強出頭。

美國總統川普22日簽署貿易備忘錄，將對中國大陸銷往美國的貨品，課徵高達6000億...
美國總統川普22日簽署貿易備忘錄，將對中國大陸銷往美國的貨品，課徵高達6000億美元的關稅。美聯社
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