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中美貿易戰一觸即發美股重挫 台股開盤大跌142點

整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」

憂慮貿易戰 日股開盤重挫3%

2018-03-23 09:07中央社 東京23日綜合外電報導

美國總統川普對中國大陸進口貨品施以關稅制裁，引發市場對貿易戰憂慮，東京股市指標日經225指數今天開盤重挫3%。

日股早盤交易日經指數下跌3.0%或648.50點，報20943.49點，為去年10月中旬以來最低；東證指數下跌2.53%或43.67點，報1683.72點。

日股
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