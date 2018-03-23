川普豪賭對中關稅 又是「雷聲大雨點小」的談判手法？

2018-03-23 07:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普指示對多達600億美元的中國進口商品廣泛徵收關稅，是他上任以來最大豪賭；但有分析師指出，川普此舉的用意是爭取談判籌碼，關稅和限制中國投資的措施不會落實。

川普周四在白宮簽署行政備忘錄，指示美國貿易代表賴海哲對中國商品徵收關稅，美國貿易代表辦公室將在15天內提出加徵關稅的產品清單。另外，白宮高級經濟顧問Everett Eissenstat說，川普還將指示財政部長米努勤在60天內提出針對中國公司的新投資限制，以保護美國戰略性技術。

彭博資訊分析指出，川普計劃對中國徵收關稅約500億美元，將使美國出口面臨風險。2017年，美國對中國出口1,304億美元的商品，約占其全球出口額的8%。中國的任何對等報復措施都可能會影響美國平均每月110億美元的貨物出口。

美國投資銀行B Riley FBR的Benjamin Salisbury在報告中表示，由於美中雙方的自我保護，防止爆發全面戰爭，投資者應該更加重視貿易「冷戰」的可能性，即長時間高度緊張演習，包括可能發生「邊緣衝突」。

Benjamin Salisbury並稱，正在觀察川普是否利用鋼鐵關稅雙邊談判來加強或削弱聯盟關係；如果政府對盟友強硬，則負面結果可能性增大。