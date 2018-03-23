川普當選後首見 日圓兌美元挺升逾105大關

2018-03-23 07:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日圓走強，美國總統川普下令對廣泛的中國進口商品徵收關稅，引發市場轉往日圓避險的買氣。東京時間今天上午，日圓續升至104.95，是2016年11月來首度升逾105日圓大關。

美國貿易代表辦公室發布的文件顯示，提議對中國產品徵收25%的關稅，關稅清單將涵蓋中國航天、機械和科技產品。中國駐美國大使崔天凱在美國宣布對中國產品徵收關稅後說，「我們一定會反擊，我們會報復。」

美元周四回穩，但日圓走強更強。周四紐約尾盤，歐元兌美元下跌0.2%，報1.2314美元；美元兌日圓下跌0.6%，報105.45日圓，到今天東京時間7:38，日圓兌美元續升0.3%至104.95。

Commonwealth 外匯公司策略師 Omer Esiner說：「看來全球金融市場又出現去風險的交易，引爆點又是對貿易戰一觸即發的疑慮。 」

瑞信外匯交易策略主管Shahab Jalinoos認為，美元反彈可能只是曇花一現 。