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經濟解析／川普單挑中國，將是一場沒有贏面的貿易戰

2018-03-22 22:59經濟日報 記者任中原╱即時報導

由於美國總統川普即將對中國實施廣泛的關稅及投資限制，中、美兩國間的貿易戰已成箭在弦上之勢。表面上看，美國似乎擁有戰勝所需的籌碼；由於美中貿易呈現鉅額逆差，因此一但開打中國將損失慘重。

然而川普這套邏輯卻有重大瑕疵。美國在當前全球經濟的份量究竟有多重？川普的看法顯然過時且膨風。他不但過度高估了美國的經濟力量，也嚴重高估了他能逼迫中國就範的機率。

美國經濟規模誠然仍是全球第一；以2016年（最新）的數據為基準，中國經濟只有美國的60%；美國也是國際貿易的要角，2016年是全球最大進口國及第二大出口國。美國身為中國的頭號客戶，對中國的貿易與就業擁有舉足輕重的影響力。

然而在此同時，美國經濟影響力已今非昔比。日本、印度經濟的崛起，已經削弱美國經濟的相對地位。1960年代美國國內生產毛額（GDP）占全球的40%，到2016年時已經降到僅25%左右。新興經濟體財富持續增加，已經創造了許多新出口市場及投資機會，而且這些國家之間的貿易持續擴大。2016年亞洲國家之間的貿易占亞洲對外貿易的57%，區內投資也占亞洲外人直接投資（FDI）總額的55%。

因此如果中國要找其他客戶來代替美國，選項已經比過去更寬。中國數據顯示，中國對歐洲出口額與對美出口額幾乎相當，而對亞洲的出口總額則是對美的兩倍。儘管2000-15年間中國對美出口額增加近8倍，但對印度及越南的出口額分別增加37倍及43倍。

再者，國內市場對中國經濟成長也更加重要。中國已經是全球最大的汽車及智慧手機市場，中國中產階級也大買美國住宅，更是全世界最重要的採購團，貿易對中國的重要性也是今非昔比。2006年出口占中國GDP的比重達37%，2016年已降到不足20%。

以上數據顯示兩項事實：第一，美國仍能夠令中國經濟受創；第二，美國已無法獨力打贏這場貿易戰。川普如果能與中國的其他主要貿易夥伴協力，才有更大的勝算。例如日本、南韓及德國，都是中國前10大出口市場；如果這些國家都能與川普採取類似的行動來對付中國，將能對中國領導人造成重大的壓力。

美國至少有部分盟國願意加入，尤其是對一些能夠相互合作且目標良好的行動，例如歐盟及其他國家都傾向限制中國投資。就在去年12月，美國已保證將與歐盟及日本一齊對抗中國鋼鐵等產業的過剩的產能，及中國強迫外資企業移轉技術等。如果沒有集體性策略，中國可以設法使美國與盟國自相殘殺，而美國在歐洲及亞洲的夥伴也能在中美貿易戰中坐收漁利。美國的「單幹」作法可能使美國自陷孤立，讓其他國家與中國進行貿易及投資，而美國的農民、企業及勞工卻獨自承擔中國的報復。

華府必須對此有所憂慮。川普在政治上比習近平脆弱得多，企業界及經濟學者已經要求他改變作法；且隨著11月國會選舉逐漸接近，川普的壓力將愈來愈重。反觀習近平，民眾任何不滿只能關起門來發發牢騷；而且他既掌控媒體，又不用擔心選舉。中國政府還能動用龐大的財務資源來使工廠維持開工，勞工照樣上班，而美國企業卻不大可能得到政府的金援。

不幸的是，川普在這場即將與中國展開的對抗中，似乎沒有與外界合作的計畫。更糟的是他的鋼鋁關稅及重談北美自由貿易區等貿易政策，已經使美國與盟國漸行漸遠。在阿根廷舉行的G20會議上，德國總理梅克爾同意習近平的主張，透過G20機制來因應全球鋼鐵業產能過剩的問題，就是要讓川普難看。如果川普試圖在貿易上單挑中國，很快便會發現這將是一場沒有贏面的戰爭。

川普習近平
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