路透：美國升息可能掀全球連鎖反應

2018-03-22 20:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



路透評論指出，美國調高利率可能引發全球連鎖反應，尤其是波灣國家、香港和其他貨幣釘住美元的經濟體，都面臨跟進聯準會（Fed）緊縮貨幣政策的壓力，但這麼做卻又冒著可能窒礙經濟成長的風險。隨著Fed官員預期在明年底前還會再升息五次之多，這種進退兩難的處境只會愈來愈棘手。

負責Fed貨幣決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）2日一致決議調高基準利率0.25個百分點，是Fed新主席鮑威爾上台後的首次升息行動。FOMC成員的利率落點預測「點狀圖」顯示，他們預期在接下來的21個月內還會再升息五次。比去年12月時的預測多出一次。

Fed逐步推動利率正常化，固然可能適合美國經濟，但卻可能造成貨幣緊釘美元的其他經濟體陷入兩難。若是這些國家的央行選擇不跟隨美國的升息腳步，可能鼓勵投資人從事一種誘人的交易：以較低的利率借來本國幣資金，用來投資收益較高的美國資產，賺取利差。這就是所謂的「利差交易」（carry trade），如果交易量夠大，可能打壓受影響貨幣的幣值。

湯森路透的資料顯示，港幣已經在走貶了，反映充裕的流動性降低借貸成本，以及香港與美國的3月期銀行同業拆款利率差距擴大到1.17個百分點，是上次衰退以來最大。

目前港幣兌美元價格仍維持在交易區間之內，而且香港金管局（HKMA）已表明，若是匯率觸及港幣7.85元兌1美元價位，就會介入干預。然而，升息憂慮仍揮之不去。市場人士擔心，一旦香港跟著緊縮貨幣政策，香港火熱的房地產市場將大受打擊，而房地產業占香港國內生產毛額（GDP）的比重達11%左右。

波灣國家的處境也會更艱難。在低油價和實施財政撙節的大環境下，一旦升息，恐將嚴重壓抑經濟成長。該地區的銀行家揣測，卡達和科威特尤其可能暫不升息，靜觀市場如何反應。

但隨著美國持續逐步升息，央行與交易員之間鬥智的心理遊戲勢必愈演愈烈。沙烏地阿拉伯就是明顯的例子。上周，市場對沙國金融管理局（央行）可能拖延升息的臆測甚囂塵上，導致沙國與美國放款利率差距擴大，反而促使央行罕見地趕在美國升息之前，先一步調高利率。

甚至連中國也可能被捲入這場遊戲之中。中國人民幣雖已改釘一籃貨幣，但通常也會尾隨美國的腳步調整利率，以限制資本外流。