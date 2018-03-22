親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臉書個資遭擅用
俄羅斯總統大選
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

漏開5元蛋發票被國稅局記點 店家霸氣推5元早餐

拜耳吞下孟山都 另一化工廠巴斯夫漁翁得利

2018-03-22 20:46中央社 柏林22日專電

德國化工大廠拜耳吞下美國種子大廠孟山都後，將成為全球農業化學業的龍頭。不過，德國媒體分析，在歐盟批准交易的附帶條件下，德國另一化工大廠巴斯夫恐將漁翁得利。

歐盟執委會表示，為避免拜耳（Bayer）壟斷市場，確保競爭，拜耳需將種子和Liberty除草劑等事業賣給巴斯夫（BASF）；此外，3項高效能除草劑的研究和數位農業平台的執照，也必須售給巴斯夫。

德國「商報」（Handelblatt）指出，儘管拜耳執行長鮑曼（Werner Baumann）宣稱獲得歐盟批准是一大成功，事實上，歐盟附帶的條件比原先預期還嚴苛，巴斯夫將因此漁翁得利。

商報分析，巴斯夫集團旗下農業化學部門的營業額，在去年已達57億歐元（約2000億台幣），加上拜耳的種子事業後，營業額預估將增加到77億歐元，次於拜耳加孟山都（Monsanto）的206億歐元、陶氏（Dow）加杜邦（DuPont）的127億歐元、先正達（Syngenta）的112億歐元，在農化業這波洗牌過程後穩居第4大。

商報指出，巴斯夫的植物保護新產品相當有市場潛力，未來可望利用新買進的種子事業，繼續投入植物生化的研究。

拜耳歐盟德國
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

拜耳併孟山都 歐盟點頭背後有條件

2018-03-22 20:08

全球企業市值洗牌 贏家是…

2018-03-22 16:34

與Amazon Go相比 阿里的盒馬鮮生新零售只算小兒科？

2018-03-22 15:35

爭廉航龍頭 樂桃宣佈併香草航空

2018-03-22 15:25

特斯拉執行長馬斯克 最多可拿1.46兆元報酬

2018-03-22 14:33

8家日企操縱電容器市場 歐盟重罰91億

2018-03-22 14:33

鄧振中赴美 爭取鋼鋁關稅豁免

2018-03-22 13:57

「301調查」宣布 美中貿易戰開打？ 中：不怕

2018-03-22 13:57

日本首次公布虛擬貨幣遭駭統計 去年損失6.6億

2018-03-22 13:42

拜耳買孟山都恐成農業巨獸 遭轟地獄併購

2018-03-22 12:16

影／Uber自駕車撞死人畫面曝光 當下完全沒減速

2018-03-22 11:53

特斯拉執行長馬斯克若達標 可拿1.46兆元報酬

2018-03-22 11:25

時代雜誌、財星與運動畫刊求售

2018-03-22 11:11

主席處女秀 鮑爾當家Fed不再拘泥理論

2018-03-22 10:59

美國301大刀揮砍中國 川普將簽署備忘錄

2018-03-22 10:21

川普任內連十禁：博通高通併購破局跟華為有什麼關係？

2018-03-22 10:04

影／驚！美警方公布優步自駕車死亡車禍影片

2018-03-22 10:04

白宮官員：川普即將對中國宣布貿易制裁

2018-03-22 09:32

若中國要報復美國懲罰關稅 哪裡最切中要害？

2018-03-22 09:24

羅傑斯預告 貿易戰會讓美股下一波熊市無比慘烈

2018-03-22 07:34

川普今將宣布對中國產品課徵關稅 傳規模達500億美元

2018-03-22 06:57

美股掉頭收低 Fed如預期升息 公債殖利率卻走高

2018-03-22 06:38

鮑威爾：Fed利率政策尋求「中間立場」

2018-03-22 03:57

Fed經濟信心增強 預示明、後年升息路徑更陡

2018-03-22 03:09

經濟成長前景看好 美聯準會升息1碼

2018-03-22 02:01

名家觀點／美築貿易壁壘 拿國安當掩護

2018-03-22 01:19

美元Libor飆 全球融資有壓

2018-03-22 00:51

非洲55國簽自貿區 WTO之後規模最大

2018-03-22 00:26

南韓專利申請量大增

2018-03-22 00:02

受最低薪資調漲影響 南韓24小時超商大減

2018-03-22 00:02

Google砸重金打擊假新聞

2018-03-22 00:02

美企執行長 薪酬創高

2018-03-22 00:02

世銀看黑色大陸 提三警訊

2018-03-22 00:02

AI犀利 從德拉基表情猜決策

2018-03-22 00:02

英薪資漲勢猛 升息機率高

2018-03-22 00:02

經理人談貿易戰...市場前景「頭號敵人」

2018-03-22 00:02

歐盟徵數位稅 訂三大要件

2018-03-22 00:02

MicroLED夯 台日韓廠布重兵

2018-03-22 00:02

日本新零售抬頭 衝擊便利店

2018-03-22 00:02
看更多

熱門文章

美股掉頭收低 Fed如預期升息 公債殖利率卻走高

2018-03-22 06:38

新婚6天被戴綠帽 夫提議三人行：這樣我們都快樂

2018-03-22 14:13

FB個資遭擅用／祖克柏終於道歉 同意接受國會聽證

2018-03-22 07:56

你擦1個月他擦3個月 日本廁紙愈做愈長的驚人原因

2018-03-22 12:00

經濟成長前景看好 美聯準會升息1碼

2018-03-22 02:01

川普今將宣布對中國產品課徵關稅 傳規模達500億美元

2018-03-22 06:57

堅持只簽兩組數字 他30年後終於中得9900萬大獎

2018-03-22 13:59

美中貿易戰？川普明宣布「301調查」決定

2018-03-22 06:16

羅傑斯預告 貿易戰會讓美股下一波熊市無比慘烈

2018-03-22 07:34

樂桃香草確定併了！臨時記者會正式宣布

2018-03-22 15:18

Fed經濟信心增強 預示明、後年升息路徑更陡

2018-03-22 03:09

影／驚！美警方公布優步自駕車死亡車禍影片

2018-03-22 10:04

川普長子外遇對象曝光 女星曾把這段婚外情寫成歌

2018-03-22 06:16

德州連續爆炸案嫌犯身分 確認為24歲白人男性康迪特

2018-03-21 22:10

中情局前局長：俄國恐握有川普把柄

2018-03-21 23:52

臉書按個讚 數據專家如何就能左右你的想法了？

2018-03-22 09:09

爭廉航龍頭 樂桃宣佈併香草航空

2018-03-22 15:25

若中國要報復美國懲罰關稅 哪裡最切中要害？

2018-03-22 09:24

美元Libor飆 全球融資有壓

2018-03-22 00:51

美元創兩個月最大跌幅 Fed維持今年升息三次展望

2018-03-22 08:06

「你不該躲在貼文後面」祖克柏臉書認錯網友熱回應

2018-03-22 11:46

猩猩寶寶入住荷蘭新家 開始與母猩猩交往

2018-03-21 21:55

影／Uber自駕車撞死人畫面曝光 當下完全沒減速

2018-03-22 11:53

臉書個資外洩好害怕 減少風險你可以這麼做

2018-03-22 18:20

長灘島若封閉 菲律賓觀光預料損失346億台幣

2018-03-22 18:50

美貿易代表預告 川普近期將宣布「301調查」決定

2018-03-22 00:09

共和黨大老轟川普：恭賀獨裁者 羞辱俄人民

2018-03-22 00:15

臉書落難 陸對手騰訊表現卻超好Q4獲利增98%

2018-03-21 23:35

「301調查」宣布 美中貿易戰開打？ 中：不怕

2018-03-22 13:57

Fed將升息 亞洲央行不跟進

2018-03-22 00:02

聯準會3月貨幣決策會後聲明全文

2018-03-22 02:22

鮑威爾：Fed利率政策尋求「中間立場」

2018-03-22 03:57

非洲55國簽自貿區 WTO之後規模最大

2018-03-22 00:26

臉書防堵個資濫用 宣布6大改革

2018-03-22 13:59

亡羊補牢！臉書將通知個資遭濫用用戶

2018-03-22 10:14

影／不滿國界協議 科索沃議員國會放催淚瓦斯鬧場

2018-03-22 15:28

全法明日百餘場示威 法鐵籲民眾改日出行

2018-03-21 23:12

拜耳買孟山都恐成農業巨獸 遭轟地獄併購

2018-03-22 12:16

美國301大刀揮砍中國 川普將簽署備忘錄

2018-03-22 10:21

德州連環爆凶嫌自爆亡 川普讚警：Great job

2018-03-22 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top